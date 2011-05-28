شهر اندیشه مدال طلای آیتم صعود از برج را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در سومین روز برگزاری هشتمین المپیاد عملیاتی - ورزشی آتش نشانان کشور در دسته دوم این مسابقات که به میزبانی شهر رشت انجام گرفت، آیتم انفرادی صعود از برج در برج عملیاتی ایستگاه شماره سه آتش نشانی واقع در بلوار مدرس برگزار شد.
در آیتم انفرادی صعود از برج " شاهین گوران " با رکورد 26 ثانیه و 60 صدم ثانیه مقام اول، "غلامرضا میرزائیان " با زمان 28 ثانیه و 50 صدم ثانیه دوم و " بهرام قدیم خانی " با مدت زمان 30 ثانیه و 92 صدم ثانیه مقام سوم را که هر سه تن از شهر اندیشه بودند را از آن خود کردند.
در مجموع تیمی رشته صعود از برج تیمهای اندیشه، مرودشت و شهر قدس به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
در پایان نتایج نهایی چهار آیتم این مسابقات در دسته دوم، تیم اندیشه به مقام نخست و طلای مجموع این دوره از مسابقات دست یافت و تیمهای مرودشت مقام دوم و مدال نقره و قائمشهر نیز مقام سوم و مدال برنز را از آن خود کردند.
شهرهای بجنورد، سنندج، اهواز، شهر قدس، اسلامشهر، یزد، جهرم، شهرکرد، ساوه، بم، خمینی شهر، بوشهر، ملایر و کرمانشاه به ترتیب در ردههای چهارم تا هفدهم این مسابقات قرار گرفتند.
کاپ اخلاق نیز به تیم بجنورد و کاپ پیشرفت تیمی هم با نظر کمیته داوران و کمیته انضباطی مسابقات به تیم اسلامشهر اهداء شد.
مسابقات دسته دوم این المپیاد با حضور 16 تیم برتر از شنبه هفتم خرداد ماه سال جاری از ساعت 8 و 30 دقیقه در ورزشگاه سردار جنگل رشت آغاز خواهد شد.
نظر شما