محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل پرسپولیس در چارچوب مسابقات جام حذفی بیان داشت: این بازی نیز مانند سایر مسابقات است با این تفاوت که این بازی حتما باید یک برنده داشته باشد بنابراین دو تیم در مسابقه فردا برای کسب نتیجه و پیروزی به میدان می‌آیند.

وی ادامه داد : تیم ما از لحاظ بدنی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد اما تمام تلاش خود را می کنیم که در این مسابقه نتیجه بگیریم چراکه می‌خواهیم با پیروزی در این مسابقه به قهرمانی جام حذفی هم برسیم.

مدافع تیم سپاهان در مورد تمدید قراردادش با این باشگاه برای فصل آینده اضافه کرد: سپاهان را دوست دارم و با این باشگاه افتخارات زیادی کسب کرده‌ام و باید در روزهای آینده شرایط را بررسی کنم اما به احتمال زیاد در این تیم می‌مانم.