  1. استانها
  2. ایلام
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

شهری در گفتگو با مهر:

19 فضای آموزشی در ایلام با کمک خیرین در حال ساخت است

19 فضای آموزشی در ایلام با کمک خیرین در حال ساخت است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان ایلام گفت: 19 فضای آموزشی با 52 کلاس درس در مناطق شهری و روستایی استان با کمک خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است.

علی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 76 تا پایان سال 89، 156 فضای آموزشی با بیش از 200 میلیارد ریال از محل کمکهای خیرین در استان ایلام اجرا شده است.

وی افزود: امسال نیز همچنین 19 فضای آموزشی با 52 کلاس درس در مناطق شهری و روستایی استان با کمک خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است.

شهری تصریح کرد: ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی در استان ایلام یکی از مهمترین برنامه های این دستگاه اجرایی است که بی تردید کمک خیریان مدرسه ساز در تحقق برنامه ها و سیاستهای این اداره کل نقش اساسی دارد.

وی اظهار داشت: استان ایلام در سال جاری در زمینه میزان تعهد و مشارکت خیرین مدرسه ساز رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

این مسئول عنوان کرد: بیش از 700 خیر مدرسه ساز در سطح استان ایلام در اجرای سنت حسنه مدرسه سازی با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام مشارکت می کنند.

کد مطلب 1322233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها