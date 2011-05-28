19 فضای آموزشی در ایلام با کمک خیرین در حال ساخت است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان ایلام گفت: 19 فضای آموزشی با 52 کلاس درس در مناطق شهری و روستایی استان با کمک خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است.