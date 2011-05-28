19 فضای آموزشی در ایلام با کمک خیرین در حال ساخت است

علی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 76 تا پایان سال 89، 156 فضای آموزشی با بیش از 200 میلیارد ریال از محل کمکهای خیرین در استان ایلام اجرا شده است.
وی افزود: امسال نیز همچنین 19 فضای آموزشی با 52 کلاس درس در مناطق شهری و روستایی استان با کمک خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است.
شهری تصریح کرد: ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی در استان ایلام یکی از مهمترین برنامه های این دستگاه اجرایی است که بی تردید کمک خیریان مدرسه ساز در تحقق برنامه ها و سیاستهای این اداره کل نقش اساسی دارد.
وی اظهار داشت: استان ایلام در سال جاری در زمینه میزان تعهد و مشارکت خیرین مدرسه ساز رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
این مسئول عنوان کرد: بیش از 700 خیر مدرسه ساز در سطح استان ایلام در اجرای سنت حسنه مدرسه سازی با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام مشارکت می کنند.
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