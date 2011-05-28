استخدام نخبگان در قرارگاه خاتم الانبیاء/ راه اندازی مرکز نخبگان در خاتم الانبیاء

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علیرضا دلیری امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری به دنبال حل مشکلات استخدامی نخبگان است، افزود: یکی از دغدغه‌های اساسی نخبگان امکان استخدام آنها در بخش‌های مرتبط است تا بتوان از تجربیات و اطلاعات این افراد در زمینه پروژه‌های استانی و ملی استفاده کرد.

مدیرکل اداری مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مذاکرات این معاونت با قرارگاه خاتم الانبیاء خبر داد و گفت: از آنجا که قرارگاه خاتم الانبیاء یکی از بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است که در کلیه زمینه‌ها فعالیت دارد مذاکراتی در زمینه استخدام نخبگان سراسر کشور در قرارگاه انجام گرفت که این مذاکرات منجر به عقد قراردادی با این قرارگاه شد.

وی با بیان اینکه این قرارداد در زمینه استخدام نخبگان در پروژه‌های این قرارگاه است، یادآور شد: طی جلساتی توافق شد که نخبگان سراسر کشور در 400 پروژه در دست اجرای قرارگاه خاتم الانبیاء همکاری داشته باشند.

دلیری با تاکید بر اینکه این قرارگاه به جز بخش کشاورزی و مسکن در کلیه حوزه‌های علم و فناوری پروژه‌‌هایی را اجرایی کرده است، خاطرنشان کرد: طبق این توافقات قرار است تا دفاتر استانی نخبگان درخواست متقاضیان را دریافت و به کارگروه مشترکی که میان بنیاد ملی نخبگان و قرارگاه خاتم الانبیاء ایجاد شده است ارسال کند.

وی همچنین با اشاره به نحوه استخدام نخبگان در این پروژه‌ها اضافه کرد: نخبگان برای حضور در پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیاء به 4 روش می‌توانند با این قرارگاه همکاری داشته باشند که از آن جمله می توان استخدام نخبگان در قرارگاه، مشاوره در امور پژوهشی پروژه‌ها، عقد قراردادهای پژوهشی اشاره کرد.

مدیرکل اداری مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بورسیه دکتری نخبگان در این قرارگاه خبر داد و توضیح داد: یکی دیگر از روش‌های همکاری نخبگان با قرارگاه خاتم الانبیاء بورسیه دکتری است که از این طریق قرارگاه در زمینه‌های مورد نیاز اقدام به بورسیه نخبگان در مقطع دکتری خواهد کرد.

وی همچنین ادامه داد: در فاز اول این قرارداد امکان بازدید نخبگان سراسر کشور از 400 پروژه در دست اجرای قرارگاه خاتم الانبیاء فراهم شده است.

طبق گفته مسئول پیگیری تفاهمنامه میان بنیاد ملی نخبگان و قرارگاه خاتم الانبیاء با عقد این قرارداد زمینه استخدام کلیه نخبگان سراسر کشور در این قرارگاه فراهم شده است.

دلیری همچنین از راه اندازی مرکز نخبگان در این قرارگاه خبر داد و اضافه کرد: به منظور ساماندهی در امور استخدامی نخبگان سراسر کشور در قرارگاه خاتم الانبیاء مرکز نخبگان راه اندازی می‌شود تا نسبت به استخدام این افراد اقدام کنند.