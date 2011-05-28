به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید نامجو با اشاره به این که برنامه ای برای قطعی برق در شهرهای بزرگ به ویژه تهران وجود ندارد، اظهار داشت: قطعی برق در برخی از مناطق تهران مشکلات محلی است که باید رفع شود و ارتباطی با برنامه زمان بندی برای قطعی برق ندارد.

وی با اشاره به ورود ظرفیت های جدید به مدار در سال 89 ، خاطر نشان کرد: 5 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی اضافه شد. وزیر نیرو افزود: علی رغم افزایش کارخانجات و مشترکان، اگر مردم الگوی مصرف را رعایت کنند، مشکلی در زمینه کمبود برق نخواهیم داشت.

نامجو تصریح کرد: خوشبختانه با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، 12 درصد کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی داشته ایم.