300 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد گیلان جهیزیه دریافت کردند

ساسان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 600 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد در نوبت دریافت کمک هزینه تامین جهیزیه بودند که از این تعداد 300 نفر همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) هر کدام پنج میلیون ریال دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه پارسال سه هزار و 861 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد کمک هزینه جهیزیه دریافت کردند، اظهار داشت: تعداد هزار و 680 فقره از این کمک هزینه تامین جهیزیه با مشارکت مردم خیر و نیکوکار گیلانی تامین شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گیلان با بیان اینکه پارسال حامیان برای 137 نوعروس ایتام جهیزیه فراهم کردند، یادآور شد: سال گذشته علاوه بر اهدای جهیزیه به نوعروسان به 68 نفر از بانوان هدیه ازدواج مجدد و به 900 نفر از دامادها هدیه ازدواج پرداخت شده که 77 هدیه ازدواج با مشارکت مردمی تامین شده است.