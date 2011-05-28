به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که براساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت ممنوع است اما همچنان واردات در زمان برداشت انجام می شود و وزارتخانه های مربوطه هم از بروز چنین موردی اظهار بی اطلاعی می کنند.

در ماه های اخیر که همچنان بازار میوه و تره بار تهران و دیگر شهرها پراز میوه های لوکس و پرزرق و برق است که گاهی ارزان تر از میوه های داخلی هم به فروش می رسند، بازار برخی از صیفی جات وارداتی مانند پیاز هم به کشور داغ شده و در شهرهای محل کشت این صیفی جات خرده فروشی ها مملو از این محصولات وارداتی است.

کشت پیازدر اغلب شهرهای جنوبی کشور انجام می شود به طوریکه در شهر اهواز از هر هکتار 70 تن پیاز برداشت می‌شود و در دیگر شهرها هم مانند فلاورجان در اصفهان کشت این محصول ادامه دارد اما واردات این محصول بدون اینکه نیازی به واردات باشد، زمینه نابودی کشت این محصول را در کشور فراهم آورده است.

باوجودی که در تهران پیاز با قیمتی ارزان و در حدود هر کیلوگرم 200 تومان به فروش می رسد اما سیل واردات این محصول به کشور در زمان برداشت آغاز شده است و حتی پیاز وارداتی را می توان در شهرهای محل برداشت این محصول هم به وفور پیدا کرد.

این درحالی است که پیاز در محل های مختلفی در کشور کشت می شود و تولید داخل می تواند جوابگوی نیاز مردم باشد هم اکنون تولید این محصول به اندازه ای است که با قیمتی بسیار نازل به دست مصرف کننده در تهران می رسد.

در این باره حسین مهاجران مدیرعامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر براین امر تاکید کرده بود که پیازهای عرضه شده از سوی این تعاونی همگی تولید داخل هستند و به اندازه ای پیاز در کشور تولید می شود که نیازی به واردات آن نیست. اما به نظر می رسد که پیازهای وارداتی از مجاری دیگری وارد خرده فروشی ها در سطح کشور شده اند.

واردات پیاز یک فاجعه است

در خصوص واردات پیاز در زمان برداشت و واردات بی رویه محصولات کشاورزی، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار مهر گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده باشد یک فاجعه است و بارها هم گفته شده براساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باید اعلام نیاز از نظر زمان و میزان برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و سایر ارکان دولت برای توسعه این بخش باید به درخواست های وزارت جهاد کشاورزی توجه کنند.

احمد علی کیخا افزود: اما متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی کند و هر وزارتخانه ای بصورت جزیره هایی پراکنده تصمیمی می گیرد در حالیکه قانون، شفاف و روشن اعلام کرده که تنها مرجع اعلام کمبود محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه کشاورزی سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد، گفت: تصمیمات مسئولان باید به نفع کشاورزان که محروم ترین بخش جامعه هستند باشد اما متاسفانه بدون ملاحظات وزارت جهاد کشاورزی واردات انجام می گیرد.

وب باا شاره به اینکه در کل مخالف واردات با این شیوه هستیم، افزود: واردات حتی در زمانهای غیر از برداشت هم باید به اندازه باشد و این میزان را هم وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کند.

کیخا با انتقاد ازعدم تعیین سقف برای واردات محصولات کشاورزی در زمانهایی غیر از زمان برداشت محصولات کشاورزی، اظهار داشت: زمانی که تعرفه صفر اعلام می شود باید برای میزان واردات سقف تعیین شود و نباید محلی را برای سوء استفاده فراهم کرد تا با تعرفه صفر، افراد به هر میزانی که می خواهند واردات انجام دهند و در زمان برداشت محصولات کشاورزی به بازار ارایه دهند.

گرچه واردات پیاز در زمان برداشت چندی است مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کشاورزان قرارگرفته است اما هنوز مسئولان دولتی واکنشی در این خصوص نداشته اند.