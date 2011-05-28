"گیان نهاوند" قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی در هشتمین برنامه عصر کاری و شب فرهنگی مدیران استان در شهر گیان، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم باید به رشد و شکوفایی شهر گیان کمک کرد.

وی گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهر گیان باید در توسعه گردشگری این شهر قدم‌های تأثیرگذاری برداشت.

سنایی تلاش برای فتح قله‌های پیشرفت و بهره‌گیری از سرمایه عظیم انسانی و پتانسیل‌های موجود در شهرهای استان همدان را خواستار شد.

وی حضور استاندار و مدیران استانی در شهرهای استان همدان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این سفرها از مصادیق جهاد اقتصادی است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی هدف از سفر مدیران استان به شهرهای کوچک را خدمت به مردم بیان کرد و گفت: مردم شایسته بهترین خدمت‌ها هستند.

امام جمعه شهر گیان نیز از سابقه 11 هزار ساله این شهر خبر داد و گفت: شاهد این تمدن کهن، تپه گیان است.

حجت‌الاسلام حسن افتخاری تاکید کرد: منطقه گردشگری سراب گیان باید با اختصاص اعتبار و پیگیری‌های لازم به قطب گردگشری کشور تبدیل شود.

حجت‌الاسلام افتخاری شهر گیان را از مناطق محروم استان همدان دانست و اظهار داشت: نبود آسفالت مناسب و جایگاه سوخت را از دیگر مشکلات شهر گیان است.