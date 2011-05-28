ناآرامیها به بارسلون کشیده شد/ سرکوب معترضین در میدان کاتالونیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "20 دقیقه" اسپانیا، درگیری روز گذشته نیروهای امنیتی اسپانیا با مخالفان که "جنبش 15 می" موسوم به جنبش خشم را تشکیل داده اند در میدان کاتالونیا شهر بارسلون یک بازداشتی و 120 زخمی بر جای گذاشت.

جنبش خشم اسپانیا همچنین انتقادات حادی به دولت در زمینه شیوع فساد و افزایش میانگین بیکاری تا 20 درصد مطرح کرده است میانگینی که بالاترین میزان در کشورهای حوزه یورو محسوب می شود.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از بمبهای دودزا استفاده کردند. همچنین تظاهرات کنندگان تاکید دارند که پلیس اسپانیا به سوی آنها گلوله های پلاستیکی شلیک کرده است.

بر این اساس، درگیریهای روز گذشته پس از آن آغاز شد که برخی مخالفین در نظر داشتند با 200 تجمع کننده در میدان کاتالونیا که از دو هفته پیش در این منطقه چادر زده و اقامت گزیده اند اعلام همبستگی کنند.

گفته می شود نیروهای امنیتی اسپانیا روز گذشته در جهت پاکسازی میدان کاتالونیا برای برگزاری جشن احتمالی هواداران تیم فوتبال بارسلونا (در آستانه دیدار نهایی امشب جام باشگاههای اروپا) خواستار تخلیه این میدان شده اند.

تظاهرات اسپانیا

پلیس اسپانیا با تاکید بر اینکه عملیاتی در جهت ضرب و شتم مخالفان را در دستور کار نداشته، اعلام کرد: نیروهای امنیتی پس از بی توجهی تظاهرات کنندگان به سه هشدار متوالی، وارد عمل شده و در جهت تخلیه میدان کاتالونیا با مخالفان درگیر شده اند.

خاطرنشان می شود اعتراضات اخیر در اسپانیا توسط جنبش خشم در روز 15 می گذشته (دو هفته پیش) آغاز شده که در آن صدها مخالف قبل از برگزاری انتخابات در این کشور به خیابانها آمدند. جنبش خشم اسپانیا در جهت اصلاحات ساختاری در نظام دموکراتیک اسپانیا که به نظر این جنبش تنها در جهت منافع بازارهای مالی عمل می کند، اعتراضات خود را آغاز کرده اند.

جنبش خشم اسپانیا همچنین انتقادات حادی به دولت در زمینه شیوع فساد و افزایش میانگین بیکاری تا 20 درصد مطرح کرده است میانگینی که بالاترین میزان در کشورهای حوزه یورو محسوب می شود.