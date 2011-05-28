33 هزار واحد مسکن مهر در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح شنبه در نشست بررسی طرح مسکن مهر در استان افزود: تا پایان خرداد سال جاری 5 هزار واحد مسکونی مسکن مهر واگذار خواهد شد و تعداد دیگری از این واحدها نیز در هفته های دولت و دهه فجر به بهره برداری می رسند.



وی بیان کرد: بر اساس نهضت احداث مسکن مهر که در سال گذشته در کشور و استان آغاز شد همراهی و هماهنگی دستگاه های مرتبط دوچندان شد و این پروژه از سرعت مناسبی در استان برخوردار شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیتهای عمرانی استان اقدامات گسترده ای در سال قبل انجام و برنامه های متعددی در سال جاری پیش بینی شده است، ادامه داد: احداث واحدهای مسکن مهر از جمله این اقدامات بوده است.

دادبود عنوان کرد: با وجود اینکه 33 هزار واحد مسکن مهر در استان در دست احداث است اما در برخی از شهرها به اندازه کافی نتوانسته اند از این سهم بهره مند شوند.

به گفته وی پیش بینی می شود با تهیه زمین مناسب احداث واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر در این شهرها در نیمه دوم سال جاری شروع شود.

معاون عمرانی استاندار گلستان اضافه کرد: بعضی از افراد تصور می کنند مسکن مهر مسکن رایگان است بلکه مسکنی برای اقشار ضعیف جامعه است.

وی گفت: این بدین معناست که متقاضیان در مسکن مهر باید آورده ای برای خود داشته باشد زیرا که مسکن مهر مسکن حمایتی نیست که سهم آورده را دولت می پردازد.

دادبود افزود: در مسکن مهر، آورده اولیه را باید مردم بپردازند که در شهرهای مختلف سهم این آورده متفاوت است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر باید مردم را ترغیب و تشویق کرد تا سهم آورده خود را پرداخت کنند و اگر این کار صورت نگیرد روند احداث مسکن مهر طولانی می شود.

وی یادآور شد: ساماندهی مسکن مهر از وزارت تعاون به مسکن و شهرسازی منتقل شده است و ثبت نام نیز به مسکن و شهرسازی واگذار شده است.