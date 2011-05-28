به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی"هفت" که شب گذشته از شبکه سه سیما پخش شد برای دومین هفته پیاپی مهمان فریبرز عرب نیا بود که ادامه بحث قهرمان و قهرمان پروری را در سینما دنبال می کرد.

در آغاز برنامه جیرانی با بیان اینکه شورای صدور پروانه ساخت و نمایش قرار است به دست اتحادیه تهیه کنندگان باشد از سید ضیاء هاشمی درخواست کرد که طی نامه ای این برنامه را تکذیب کند چون شورای پروانه ساخت باید زیر نظر یک نهاد دولتی و وزارت ارشاد باشد.

در بخش دیگری از این برنامه جیرانی با اشاره به نامه جواد شمقدری معاون امور سینمایی به ژیل ژاکوپ رئیس فستیوال فیلم کن کن به بررسی تبعات این نامه پرداخت و با بیان این نکته که نامه شمقدری با توجه به سیاستهایی که جشنواره کن در طول سالها اتخاذ کرده است برد خارجی ندارد عنوان کرد که این نامه بیشتر برای مخاطب داخل ایران نوشته شده است.

جیرانی در ادامه با بیان این مطلب که در شان معاونت امور سینمایی ایران نیست که در واکنش به اقدام یک جشنواره مبنی بر اخراج کارگردانی در حمایت از آن کارگردان نامه بنویسد. چون لارس فون تریه در جلسه مطبوعاتی که باعث بروز واکنش هایی شد با شوخی و خنده نظراتش را بیان کرده بود و در ادامه نیز از همه مردم به خاطر صحبتهایی که کرده عذرخواهی کرده است.

در بخش دیگری از برنامه فریبرز عرب نیا که برای دومین هفته در این برنامه حضور پیدا می کرد قبل ازآغاز بحث ستاره سازی و قهرمان پروری با اشاره به انتقاداتی که به صحبتهای هفته گذشته وی شده بود گفت: هدف بحث من مطرح شدن مسائلی بوده که سالهاست ندیده می گیریم.

عرب نیا با اشاره به اینکه در معدود مواردی از وی ایراد گرفته اند که چرا از صحبتهای مقام معظم رهبری در بحث مثال آورده و شان سخنان ایشان را پائین آورده است توضیح داد که ازآنجائیکه بالاترین حرف را در این کشور مقام معظم رهبر ی می زنند و حتی خطوط قرمزها نیز بر اساس صحبتهای ایشان پذیرفته می شود.

همچنین وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به ایراداتی که برخی از منتقدان وی به صحبتهایش در خصوص اشاره به واژه های عدالت و اعتدال گرفته بودند و اعتقاد داشتند که منظور او اشاره به صحبتهای رئیس جمهور احمدی نژاد بوده است گفت: من خودم را سرباز سیاستهای جمهوری اسلامی نمی دانم بلکه خودم را خادم فرهنگ این مرز و بوم می دانم.

وی با بیان اینکه در طول این 20 سالی که در سینما فعالیت می کند تا کنون درهیچ فعالیت سیاسی شرکت نداشته و یا از شخص خاصی حمایت نکرده است گفت که در انتخابات ریاست جمهوری رایش محمود احمدی نژاد نبوده است اما این مسئله نیز دلیل نمی شود که واژه اعتدال و عدالت در انحصار شخص خاصی باشد.

عرب نیا توضیح داد که به نظر او جریان هایی هستند که نمی خواهند معضلات فرهنگی کشور حل شود و می خواهند از اب گل آلود ماهی بگیرند. عرب نیا در سخنانش گفت که یک هنرمند بیش از هر چیز یک انسان مستقل است و اصلی ترین ضرری که به هنرمندان در این دوران وارد می شود این است که سینمای مستقل را از کل سینما حذف کرده اند. چون این افراد نمی خواهند به بالایی ها کولی بدهند . این استعدادهای درخشان نه سینمای زیرزمینی می سازند و نه از خط قرمزها عبور کرده اند بلکه تنها جرمشان این است که مستقل عمل کرده اند.

عرب نیا در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اینکه مسعود فراستی هفته گذشته پس از سخنان وی انتقاداتی را به شکل کد دار از او در ذهن مخاطب کاشته است گفت حرفهایی که می زند به شخص مسعود فراستی نیست بلکه به جریان فکری است که او قربانی آن شده است.

وی با بیان اینکه فراستی او را به دلیل بازیگر بودنش متهم به فروتن نبودن کرده است توضیح داد: که در این صورت جامعه پزشکان، نمایندگان مجلس و... هیچکدام فروتن نیستند. این حرفهای نخ نما شده نماینده دوره کومونیسم است که دورانش سالهاست به سر آمده است.

عرب نیا در ادامه با اشاره به اینکه فراستی او را متهم به متوهم بودن کرده است گفت من حاضرم همراه با فراستی مقابل یک روانشناس حضور یابم تا وی متوجه شود که ایراد ساختاری روی کدامیک از ما بیشتر است. وقتی شخصی درباره مسعود کیمیایی اینگونه سخن می گوید بحث نداشتن ادب و جوانمردی در حوزه نقد مطرح می شود.

همچنین عرب نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در برنامه هفته گذشته آیتمی درباره بهروز وثوقی, محمد علی فردین و ناصر ملک مطیعی سه بازیگر پیش از انقلاب پخش شده بود و آنها را لات کلاه مخملی و لمپن خوانده بودند اعتراض کرد و گفت که به نظر او بهروز وثوقی جایگاه بسیار ویژه ای در بازیگری دارد.

محمد علی فردین باعث شده بود فیلم هندی از سینمای ایران خداحافظی کند. البته عرب‌نیا در صحبت‌هایش اشاره کرد که هیچ کاری به دیدگاههای سیاسی این بازیگران ندارد و تنها به هنر این افراد در زمینه سینما اشاره می‌کند.

جیرانی نیز در پاسخ به صحبتهای عرب نیا متذکر شد که مقصود آنها شخصیتها و کاراکترهای سینمایی این بازیگران بوده است و ابراز رضایت کرد که برنامه هفت در طول 30 سال گذشته توانسته برای اولین بار از این سه بازیگر جریان ساز صحبتی به میان بیاورد.

عرب نیا در ادامه برنامه درباره بحث قهرمان پروری در سینما گفت که به نظر او حلال ترین پولی که به دست می آید پولی است که هنرمندان اصیل می گیرند چون مخاطب با جان و دل از آنها استقبال می کند. همچنین او سه نشانه "شایستگی و توان بازیگر"،" قوانین روشن و علمی" و " میزان استقبال تماشاگران" را ویژگی های یک باز یایده آل البته در شرایط ایده آل دانست.

وی با بیان اینکه چون تقسیم ثروت در جامعه عادلانه صورت نمی گیرد مسئله دستمزد بازیگران انقدر مورد توجه است. چون بازیگران ویترین هستند به چشم می آیند. وی در پایان با جمع بندی سخنانش گفت : قهرمان ساخته نمی شود مگر اینکه از دوران کودکی ابزار آن از طرف جامعه ، خانواده و مدرسه فراهم شود. مسئولین باید این حوزه را به عنوان چاه آبی ببینند که همه می توانند از آن برداشت کنند.

در بخش های دیگر برنامه هفت با مسعود کیمیایی درباره اکران فیلم سینمایی جرم و همچنین معرفی عرب نیا به عنوان یک ستاره به دنیای سینما صحبت شد. همچنین فیلم سینمایی" شرط اول" با حضور مسعود اطیابی کارگردان فیلم و مسعود فراستی نیز در بخش دیگری از برنامه نقد شد.