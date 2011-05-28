اطلاعات دو هزار مددجو در بانک اشتغال بهزیستی ایلام جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رستمی صبح شنبه در آغاز زندگی مشترک 270 زوج مددجوی بهزیستی ایلام اظهار داشت: زنان و مردان جامعه ایران اسلامی برای رسیدن به خوشبختی در زندگی باید سیره و منش حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) را الگوی خود قرار دهند .

صادق رستمی افزود: بهره گیری از فضائل و ویژگیهای شخصیتی حضرت زهرا(س) موجب سعادت انسانها می شود .

وی با ذکر اینکه در قرآن کریم از ازدواج به عنوان مایه رحمت و آرامش یاد شده، افزود: زنان و مردان باید با کم کردن توقعات به اصل خوشبختی و تفاهم در زندگی برسند .

این مسئول نگاه دولت به نیازمندان جامعه را مثبت دانست و گفت: خوشبختانه در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت اعتبارهای مناسبی برای مددجویان این اداره کل مصوب شد که تاکنون سهم وزارت رفاه ابلاغ شده است .

رستمی همچنین با اشاره به اینکه اطلاعات دو هزار مددجوی دارای مهارت در بانک اشتغال بهزیستی جمع آوری شده، افزود: مددجویان باید با کسب آموزشهای لازم و ایجاد اشتغالزایی در جهت خودکفایی از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شوند .

معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و موسسات خیریه بهزیستی ایلام نیز در این آیین گفت: زوجهای شرکت کننده در این جشن از شهرستانهای ایلام، شیروان چرداول، ایوان، مهران و ملکشاهی هستند .

حسن جعفری افزود: به هریک از این زوجها حدود 10 میلیون ریال و در مجموع دو میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات دور سوم سفر هیئت دولت به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می شود .

به گفته وی، همچنین خیرین برای برگزاری این جشن و کمک به زوجها 100میلیون ریال کمک اهدا کرده اند .