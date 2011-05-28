خودباوری بازیکنان باعث قهرمانی فوتسال گیتی پسند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: با کنار گذاشتن تعدادی از بازیکنان و استفاده از بازیکنان جوان و بی ادعا توانستیم در آخرین بازی خود برابر دریانوردان بوشهر به برتری دست پیدا کنیم تا روند صعودی تیم آغاز شود.

وی ادامه داد: در بازیهای گذشته تمرکز لازم در نزد بازیکنان وجود نداشت و حتی پیش می آمد در یک بازی 20 موقعیت 100 در صد گل را به راحتی از دست می دادیم و در نهایت در آن بازی متوقف می شدیم اما در یک هفته اخیر سعی کردم بازیکنان را در شرایط مسابقه قرار دهم تا به اوج آمادگی برسند.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند نوین بیان داشت: تلاشمان بر این است تا در پایان رقابتهای نیم فصل اول جزو سه تیم اول باشیم و در پایان رقابتها قهرمانی را از آن خود کنیم، این هدفی است که از ابتدا مد نظرمان بوده و به آن دست پیدا می کنیم.

در چارچوب هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال ایران تیم گیتی پسند نوین در بوشهر به مصاف دریانوردان این شهر رفت و با سه گل به پیروزی رسید.

مجید کیانی یک گل و حسین کشانی دو گل برای تیم گیتی پسند نوین به ثمر رساندند.

تیم فوتسال گیتی پسند نوین به این پیروزی به روند ناکامی های خود پایان داد تا به ادامه لیگ امیدوار باقی بماند.