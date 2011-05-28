همه ظرفیتهای استان زنجان باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی محوریت برنامه ریزیها را در سالجاری را "جهاد اقتصادی" عنوان کرد و افزود: باید روی کار جهاد اقتصادی کار شود و نسبت به مسئل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در ابلاغیه با محوریت جهاد اقتصادی توجه شود و نسبت به استفاده درست از ظرفیتها برنامه ریزی لازم را داشته باشیم



وی ادامه داد: در راستای توجیه و اطلاع رسانی در خصوص جهاد اقتصادی کارهای خوبی از سوی صدا و سیما و خبرگزاری ها انجام گرفت ولذا وسعت و گسترش جهاد اقتصادی وسیع است که زمان کم می آید و باید نسبت به تحقق این شعار برنامه ریزی لازم و کارشناسی شده را داشته باشیم .

رئوفی نژاد تاکید کرد: باید فضای عمومی جامعه را طوری مهیا کنیم که مردم نسبت به ابعاد جهاد اقتصادی اطلاع پیدا کنند و باید در این راستا دستگاههای فرهنگی و رسانه ها و مطبوعات نسبت به اجرا و تحقق محورها و راهبردهای مشخص در موضوع شعار سال کار کنند.

وی افزود: دستگاههای فرهنگی باید روی ابلاغیه با محوریت جها د اقتصادی تعامل لازم را داشته باشند و کارها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان افزود: از فرصت لازم در استان به عنوان ظرفیت استفاده کنیم و در حال حاضر که به اوقات فراغت نزدیک می شویم این امر را در دستور کار قرار دهیم و دستگاههای فرهنگی آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، بسیج، سپاه، فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ریزی های لازم برای اوقات فراغت دانش آموزان را در دستور کار داشته باشند.

رئوفی نژاد گفت: از این فرصت سه ماهه اوقات فراغت استفاده کنیم و با فراخوانی که داده می شود در حوزه های مختلف نسبت به جذب دانش آموزان اقدام کنند.

وی گفت: نسبت به تحقق برنامه های فرهنگ عمومی ماه مبارک رمضان و هفته دولت فرصت خوبی است که که در ادارات و دستگاههای مختلف از فرصتها استفاده کنند و نسبت به تحقق برنامه ها تلاش مضاعف را داشته باشند .

استاندار زنجان تصریح کرد: با باور و انگیزه ای که داریم در تحقق جهاد اقتصادی که از فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه همگانی است که فعال باشیم و باید مردم و مسئولان تعامل داشته باشند تا از این ظرفیتها برای تحقق جهاد اقتصادی استفاده و برنامه ریزی کنیم.