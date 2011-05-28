کمک مالی دولت منتی بر حوزه علمیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی در اجلاس اعضای هیئت‌های امنای منطقه چهار حوزه‌های علمیه خواهران که در اصفهان برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه برای پیشرفت اسلام و مسلمانان اجازه نداریم هر کاری انجام دهیم، اظهار داشت: این کار ممکن است نزدیکی به افرادی باشد که از نظر شریعت فاسد و مفسد باشند.



وی این امر را ناشی از عدم ارتباط وثیق با روحانیت دانست و ادامه داد: عدم ارتباط وثیق با روحانیت با پول دادن به حوزه درست نمی‌شود.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران این مبالغ را متعلق به نظام دانست و افزود: روحانیت از سابق به تربیت نیرو می‌پرداخته است و اکنون نیز به این کار می‌پردازد و چه این پول را داشته باشد یا نداشته باشد کار خود را انجام می‌دهد.



وی با اشاره به نظر مراجع تقلید در ارتباط با عدم صرف کمک‌های دولتی در شهریه طلاب یادآور شد: به همین دلیل مبالغ دولتی تنها صرف ساخت و ساز می‌شود.



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه بودجه اداری مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نیز از طریق کمک‌های مقام معظم رهبری تأمین می‌شود، اضافه کرد: بخش زیادی از آمار و ارقامی که به عنوان کمک به حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، مربوط به بودجه‌های تکلیفی است.



وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه از ابتدا حرکت خود را داشته‌اند و از این پس نیز خواهند داشت، افزود: ارتباط با حوزه تعریف خاص خودش را دارد و پول دادن به حوزه‌های علمیه به معنای ارتباط با حوزه نیست.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران این کمک‌ها را متعلق به ولی فقیه دانست و گفت: این پول‌ها منتی بر سر حوزه نیست.



فاصله گرفتن از روحانیت زمینه انحراف را فراهم می‌کند



وی با بیان اینکه تاریخ انقلاب، هضم تاریخ اسلام را برای ما راحت‌تر کرده است، یادآور شد: اکنون می‌توان دریافت که چگونه وقتی هنوز بدن پیامبر(ص) بر روی زمین بود، عده‌ای منحرف شدند.



حجت‌الاسلام جمشیدی با طرح این سئوال که زمینه‌های انحراف در برخی افراد از چه ناشی می‌شود، افزود: این ناشی از آن است که آنان از روحانیت فاصله گرفته‌اند، آنان نه خود اسلام‌شناس بودند و نه با اسلام‌شناس واقعی ارتباط داشتند و چشم و گوش و دهان و فکر و قلبشان وامدار مراجع نبود.



اسرار مهدویت از نوامیس شیعه است



وی با اشاره به مشخص شدن تکلیف مردم در دوران غیبت امام عصر(عج) از طریق روایات اظهار داشت: در روایات گفته شده است که افراد در زمان غیبت به فقیه واجد شرایط مراجعه کنند، نه آنکه هر چه به ذهنشان رسید به اسلام و معصوم(ع) نسبت دهند و سلیقه‌ای عمل کنند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه ما اجازه نداریم هر چیزی در مورد امام زمان(عج) بگوییم، تصریح کرد: اسرار مهدویت از نوامیس شیعه است و نمی‌توان هر مصداقی را بر آن تطبیق داد.



وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود حدود 40 مدرسه علمیه خواهران در استان اصفهان گفت: استان اصفهان از استان‌های کم‌نظیر از نظر میزان اشتیاق و حمایت‌های مردمی نسبت به حوزه‌های علمیه بوده است.



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به نقش هیئت‌های امنا در ماندگاری حوزه‌های علمیه خواهران خطاب به اعضای هیئت‌های امنای مدارس علمیه خواهران استان اصفهان گفت: شما ماندگاری حوزه‌ها را تضمین می‌کنید و باعث رشد حوزه‌ها می‌شوید.



تاثیر حوزه‌های علمیه برای خیرین بیان شود



وی با بیان اینکه هر روز باید نقش هیئت امنا در حوزه‌های علمیه بیشتر شود، گفت: هیئت امنا باید بداند در مدرسه علمیه چه می‌گذرد و سیاست‌های حوزه‌های علمیه چیست.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به نقش هیئت‌های امنا در ایجاد ارتباط میان مدارس علمیه و عرصه‌های کاری فراوان اظهار داشت: در حال حاضر در برخی شهرهای کشور، تمام مدارس زیرمجموعه آموزش و پرورش زیر پوشش فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مدارس علمیه خواهران قرار دارند.



وی با بیان اینکه می‌توان در کنار هر مدرسه علمیه یک پایگاه قرآنی ایجاد کرد، افزود: باید تاثیر حوزه‌های علمیه برای خیرین بیان شود تا از این امکان به نحو احسن بهره‌برداری شود.



حجت‌الاسلام جمشیدی همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه در زمینه راه‌اندازی مدیریت‌های استانی اضافه کرد: مدیریت‌های استانی که به منظور واسپاری امور راه‌اندازی می‌شوند باید چابک و کم‌حجم باشند.