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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

پدرام:

آیین نامه اصلاحی استخدامی شهرداریهای کشور تدوین شد

آیین نامه اصلاحی استخدامی شهرداریهای کشور تدوین شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور از تدوین آیین نامه اصلاحی استخدامی شهرداریهای کشور به منظور ساماندهی ساختار نیروی انسانی شهرداریها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز پدرام صبح شنبه در همایش منطقه ای مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای اسلامی شمالغرب کشور که در ارومیه برگزار شد، افزود: طی چند ماه آینده با دستور وزیر کشور این آیین نامه جهت اجرا به استانها ابلاغ می شود.

وی با اجرایی شدن این آیین نامه وضعیت شهرداری ها نظام مند و ساماندهی خواهد شد، اظهار داشت: اصلاح ساختار اداری و توانمند سازی شهرداریها نیازمند پایدار سازی منابع درآمدی شهرداریها، کاهش وابستگی به منابع دولتی و ارتقا سطح خدمات شهری از مهمترین برنامه های دولت بوده که در این زمینه با تشکیل کارگروه های شش گانه در کشور محورهای اساسی این برنامه بررسی می شود .

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور بیان کرد: تعرفه عوارض و آیین نامه وصول آن، خصوصی سازی، مدیریت بر ارزش و خدمات شهری از جمله محورهای مورد بحث در این کارگروه ها است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: با رشد روز افزون شهرها و پایین بودن سرانه درآمدی شهرداریها در شهرهای جدید التاسیس و کوچک، شهرداریها متکی به دولت هستند.

علی داداش زاده با بیان اینکه باید این موضوع در کارگروه ها آسیب شناسی شده و راهکارهای مناسب برای برون رفتن از این شرایط تدوین شود، اظهار داشت: پایین بودن سطح درآمد، ساختار نیروی انسانی ضعیف و تنوع خدمات در حوزه مدیریتی از چالشهای مهم شهرداریهای شهرهای کوچک است.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی با کمک های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سه محور خدمات شهری اقدامات موثر در زمینه ارتقا و مدیریت منابع مالی شهرداریها انجام و یا در دست اجراست، اظهار داشت: مکانیزاسیون خدمات شهری، استفاده از آب خام شهری در فضاهای سبز، واگذاری بیش از 85 درصد از وظایف شهرداریها به بخش خصوصی و تکمیل چارت تشکیلاتی شهرداریها را از جمله اقدامات انجام شده در استان عنوان کرد.

در این همایش، مدیران کل سازمان شهرداریها و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و گیلان حضور داشتند.

کد مطلب 1322288

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