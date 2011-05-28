آیین نامه اصلاحی استخدامی شهرداریهای کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز پدرام صبح شنبه در همایش منطقه ای مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای اسلامی شمالغرب کشور که در ارومیه برگزار شد، افزود: طی چند ماه آینده با دستور وزیر کشور این آیین نامه جهت اجرا به استانها ابلاغ می شود.

وی با اجرایی شدن این آیین نامه وضعیت شهرداری ها نظام مند و ساماندهی خواهد شد، اظهار داشت: اصلاح ساختار اداری و توانمند سازی شهرداریها نیازمند پایدار سازی منابع درآمدی شهرداریها، کاهش وابستگی به منابع دولتی و ارتقا سطح خدمات شهری از مهمترین برنامه های دولت بوده که در این زمینه با تشکیل کارگروه های شش گانه در کشور محورهای اساسی این برنامه بررسی می شود .

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور بیان کرد: تعرفه عوارض و آیین نامه وصول آن، خصوصی سازی، مدیریت بر ارزش و خدمات شهری از جمله محورهای مورد بحث در این کارگروه ها است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: با رشد روز افزون شهرها و پایین بودن سرانه درآمدی شهرداریها در شهرهای جدید التاسیس و کوچک، شهرداریها متکی به دولت هستند.

علی داداش زاده با بیان اینکه باید این موضوع در کارگروه ها آسیب شناسی شده و راهکارهای مناسب برای برون رفتن از این شرایط تدوین شود، اظهار داشت: پایین بودن سطح درآمد، ساختار نیروی انسانی ضعیف و تنوع خدمات در حوزه مدیریتی از چالشهای مهم شهرداریهای شهرهای کوچک است.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی با کمک های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سه محور خدمات شهری اقدامات موثر در زمینه ارتقا و مدیریت منابع مالی شهرداریها انجام و یا در دست اجراست، اظهار داشت: مکانیزاسیون خدمات شهری، استفاده از آب خام شهری در فضاهای سبز، واگذاری بیش از 85 درصد از وظایف شهرداریها به بخش خصوصی و تکمیل چارت تشکیلاتی شهرداریها را از جمله اقدامات انجام شده در استان عنوان کرد.

در این همایش، مدیران کل سازمان شهرداریها و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و گیلان حضور داشتند.