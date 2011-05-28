ساخت مسجد میلان مورد حمایت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسئله ساخت یک مسجد رسمی در میلان طی دو دهه گذشته به یک بحث سیاسی تبدیل شد است. لتیزیا موراتی شهردار میلان اظهار داشت که با ساخت مسجد که از سوی جمعیت مهاجر مسلمان میلان مخالفت است.

وی مدعی شده است که ساخت مسجد در پایتخت اقتصادی ایتالیا فضایی برای جذب گروه های اسلامی از سراسر ایتالیا فراهم کرد ه و این وضعیت قابل کنترل نیست.

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز مخالفت شدید خود را نسبت به ساخت مسجد در میلان منعکس و از موضع شهردار میلان حمایت کرده است.

این درحالی است که آنجلو باگناسکو رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیایی از مسلمانان میلان حمایت کرده است.

جامعه مسلمان در پیامی به باگناسکو اظهار داشته است که با از موضع مقامات عالیرتبه کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایتالیا برای حمایت از ساخت یک محل عبادت رسمی برای مسلمانان قدردانی می کنیم، مسئله ای که این روزها به یک بحث سیاسی داغ تبدیل شده است.

ماریانو کروسیاتا دبیرکل کنفرانس اسقفهای ایتالیا در واتیکان حمایت کلیسای کاتولیک را از حق آزادانه ساخت مراکز عبادی مورد تأیید قرار داد و گفت: باید به نیازهای اجتماعی جوامع خود همانطور که در قانون اساسی تصریح شده احترام بگذاریم.

جمعیت 208 هزار نفری مهاجران میلان 16 درصد از جمعیت شهر را تشکیل داده که این رقم، دوبرابر میانگین مهاجران در سطح ایتالیا محسوب می شود.

چندی پیش تنها مسجد مسلمانان میلان به بهانه مسائل ایمنی تعطیل شد، چرا که مقامات میلان مدعی شده بودند فضای این مسجد کوچکتر از جمعیتی است که هر هفته روزهای جمعه در خود جای می‌دهد. از آن زمان تا کنون مسلمانان هیچ محل رسمی را برای اقامه نمازهای جماعت خود در اختیار ندارند.