آغاز عملیات اجرایی طرح نگهداری و تکثیر حیات وحش در ارسنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان اجرا خواهد شد که در اولین مرحله طرح 200 هکتار از جنگلهای خلیل بیگ فنس کشی می شود.

وی تصریح کرد: این طرح مصوبه سفر هیئت دولت است که هدف از اجرای آن نگهداری و تکثیر حیات وحش، آشنایی مردم با حیات وحش، احیای زیستگاه و زیست بومها و اجرای مصوبه هیئت دولت است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس همچنین ایجاد بستر مناسب جهت توسعه گردشگری و طبیعت گردی در شهرستان ارسنجان و اشتغالزایی و درآمد زایی را از دیگر اهداف اجرایی این طرح اعلام کرد.

به گفته ابراهیمی کارنامی در اولین مرحله طرح پس از فنس کشی دو گونه ارزشمند قوچ و میش استان فارس در این منطقه نگهداری خواهند شد تا شاهد تکثیر این گونه زیبای بومی در منطقه جنگل خلیل بیگ و احیای این زیست بوم با ارزش در استان فارس باشیم.