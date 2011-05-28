35 هزار بازرسی از نانوایی های کرمان صورت گرفت

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هزار و 955 نانوایی در سطح استان کرمان وجود دارد اظهار داشت: طی دو ماه گذشته 35هزار مرتبه بازرسی در استان صورت گرفته است.

سعیدی ارتقاء کیفیت نان را یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه ها ذکر کرد و افزود: برای رسیدن به کیفیت لازم تمام تلاش خود را به کار می گیریم و با بازرسی های لازم زمینه را برای رسیدن به این امر مهیا می کنیم.

وی بیان داشت: در راستای بازرسی های انجام شده 10 نانوایی متخلف با نصب پارچه از ادامه فعالیت منع شدند.

جانشین استاندار ضمن بیان اینکه در دو ماه گذشته جلساتی برای رسیدن به اهداف دولت تشکیل شده است عنوان کرد: 44 بازرس در این امر فعالیت می کنند و بر کیفیت کار نانوایی ها نظارت دارند.

وی بیان داشت: از موارد مورد توجه بازرسان کیفیت نان، گرانفروشی، کم فروشی و حضور متصدی یا مباشر قانونی نانوایی است که با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند که با همکاری شهروندان بتوانیم شاهد ارتقاء سطح خدمات در جامعه باشیم.