100 ریال بابت هر درصد سن زدگی از قیمت گندم ابرکوه کسر می شود

مرتضی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابرکوه از کشاورزان خواست در فرصت باقیمانده به مبارزه با سن در مزارع گندم بپردازند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه ابرکوه دومین کانون سن در ایران است، لزوم توجه مبارزه با آفت سن بیش از پیش احساس می شود.

فتاحی همچنین از خرده مالکها نیز خواست تا در این زمینه تلاش خود را بیشتر کنند زیرا در نهایت با توجه به برنامه خرید امسال گندم، ضرر اصلی متوجه گندمکاران خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال به ازای هر درصد سن زدگی از گندم خریداری شده توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان یزد، 100 ریال کسر می شود، بر لزوم تلاش همگانی برای عاری سازی این محصول از آفت سن به عنوان یک محصول استراتژیک تکید کرد.

فتاحی عنوان کرد: از مجموع حدود 26 هزار سطح زیر کشت گندم در استان یزد تاکنون در سطح حدود هشت هزار و 500 هکتار از این اراضی علیه آفت سن مبارزه صورت پذیرفته است.

وی در مجموع همکاری امسال کشاورزان استان در اجرای برنامه مبارزه با آفت سن را با توجه به خشکسالی های شدید و خشکی مراتع نسبت به سال قبل، مطلوبتر ارزیابی کرد.

فتاحی یکی از عوامل رویکرد بهتر گندمکاران به برنامه های مبارزه با آفت سن را برنامه های تبلیغی، فرهنگی و آموزشی جهاد کشاورزی در این زمینه دانست.