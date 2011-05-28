سکونتگاههای غیررسمی چالش مهم شهرداری بجنورد است

به گزارش خبرنگار مهر، علوی مقدم صبح شنبه در بازدید از حومه شهر بجنورد اظهار داشت: دریافت بهای خدمات از حومه شهر، پاسخگوی رفع مطالبات ساکنین این مناطق نیست.

وی تصریح کرد: اگر چه ارائه خدمات شهری به سکونتگاههای غیر رسمی مستلزم دریافت بهای خدمات است اما ارائه خدمات همپای ایجاد توسعه شهری نیاز به اعتبارات کلان دارد.



وی افزود: اجرای طرحهای توسعه شهری در حومه شهر و ارائه خدمات تاکنون با تکیه بر توان مالی شهرداری بجنورد محقق شده است و شهرداری سهم اندکی از این هزینه ها را از محل دریافت بهای خدمات تامین کرده است.



به عقیده شهردار بجنورد عدم رعایت گذربندی، راههای نامطلوب و معابر نامتناسب شهری، عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها عمده مشکلاتی است که در حاشیه زمینه ارائه خدمات شهرداری را مشکل می کند.



علوی مقدم گفت: ارائه خدمات ایمنی آتش نشانی و یا اعمال مدیریت بحران در این مناطق، دغدغه شهرداری بجنورد در امداد رسانی به ساکنان حاشیه شهراست.



شهردار بجنورد اذعان کرد: توجه به حاشیه شهر و ایجاد توسعه همگون شهری نیازمند عزم جدی و جذب حمایتهای کلان دولتی است تا ضمن ارائه خدمات متناسب، زمینه مناسب رشد شهری نیز فراهم شود.



علوی مقدم گفت: ساختار معیوب شهری در حاشیه شهرها باعث جمعیت پذیری فشر ضعیف جامعه در این مناطق شده است و شهرداری ضمن مدیریت بر این مناطق و ارائه خدمات نیاز به اعمال تمهیدات جدی در زمینه جلوگیری از توسعه حاشیه شهر دارد.