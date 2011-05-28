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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

پور حسین خب داد:

یک طلاق نتیجه هر 10 ازدواج در بیرجند

یک طلاق نتیجه هر 10 ازدواج در بیرجند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در برابر 10 رویداد ثبت شده ازدواج یک رویداد طلاق در بیرجند ثبت شده است.

علی پورحسین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نسبت ازدواج به طلاق در بیرجند 10 به 9.99 بوده یعنی در برابر 10 رویداد ثبت شده ازدواج یک رویداد طلاق ثبت شده است.

وی بیان داشت: در سال گذشته چهار هزار و 447 واقعه ازدواج در بیرجند ثبت شده است که از این تعداد دو هزار و 549 واقعه شهری و هزار و 898 واقعه روستایی بوده است.

پورحسین با بیان اینکه 57.32 درصد ازدواج ها شهری و 42.68 درصد روستایی بوده است، افزود: در این مدت 445 واقعه طلاق به ثبت رسیده که از این مجموع تعداد 310 واقعه شهری معادل 69.66 درصد و 135 واقعه روستایی با 30.34 درصد بوده است.

به گفته وی  تعداد پنج هزار و 827 واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و 41 نوزاد پسر و دو هزار و 786  نوزاد دختر هستند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: از این مجموع تعداد چهار هزار و 472 واقعه ولادت در شهر و هزار و 355 واقعه ولادت در روستا صورت گرفته است.

پورحسین اضافه کرد: در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 109 واقعه ولادت پسر در بیرجند به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته تعداد هزار و 268 واقعه وفات به ثبت رسیده که از این تعداد 680 مرد و 588 زن هستند.

پورحسین تصریح کرد: از این مجموع تعداد 851 واقعه وفات در شهر و 417 واقعه وفات در روستا رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان داشت: سال گذشته در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 116 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است.

 


 
کد مطلب 1322302

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