جریان انحرافی در جذب بدنه دانشجویی ناکام ماند

محمد افکانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فضای دانشجویی در آستانه انتخابات مجلس نهم گفت: با توجه به فضای خاص دانشگاه‌ها و فضای سیاسی حاکم بر جامعه که حساسیت زیادی نسبت به انتخابات آتی مجلس در آن ایجاد شده است، باید بیش از پیش فضای دانشگاه‌ها از نظر سیاسی مدیریت شده و به مسیری درست هدایت شود.

وی افزود: همیشه سیاسی بودن یا نبودن دانشگاه‌ها و چگونگی برخورد با این مقوله برای سیاسیون و مدیران اجرایی مسئله حیاتی به شمار می رفته و شاهد بودیم که چگونگی برخورد با سیاسی بودن دانشگا‌ه‌ها واکنش‌های متفاوتی را از سوی افراد ذی‌نفع ایجاد کرده است.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ادامه داد: موضوعی که باید بر آن تاکید شود این است که باید در کنار کار سیاسی در دانشگاه ها از سیاسی کاری اجتناب شود و نگذاریم برخی جریان‌ها از دانشجویان استفاده ابزاری نمایند.

افکانه با بیان اینکه تبدیل دانشجویان به پیاده نظام احزاب و گروه‌ها در تمام دوره‌ها برای کسانی که متصدی امور سیاسی بوده‌اند امری اجتناب ناپذیر بوده است، اظهار داشت: در دوران اصلاحات و در اوج جولان گروه‌های دوم خردادی، دانشجویان به ابزاری برای رسیدن گروه‌ها به اهداف خود تبدیل شده بودند که البته در آن دوران این اهداف از سوی دشمنان و مخالفان در بیرون از مرزهای کشورمان طراحی می‌شد.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: در زمان فعلی نیز و به ویژه در چند سال اخیر جریان موسوم به انحرافی تلاش می کرد تا قسمتی از بدنه دانشجویی را به عنوان هواخواه خود در دانشگاه ها معرفی کند که در بعضی موارد معدود موفق بود است اما عموماً افرادی را جذب کرد که از افراد درجه دو و سه مجموعه‌های دانشجویی بودند و نتوانستند اثرگذاری خاصی در روند موجود جریان‌های دانشجویی ایجاد کنند.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دربخش دیگری از گفتگو با مهر در خصوص نقش روسای دانشگاهها در ایجاد فضای سیاسی در دانشگاهها گفت: مهمترین نقش در میان مدیران دولتی بر عهده روسای دانشگاه ها است که باید فضای سیاسی دانشگاه را به نحو درست مدیریت کنند.

وی ادامه داد: انتخابات مجلس به لحاظ تعدد کاندیداها گستردگی بسیاری دارد ، تمام دانشگاه‌های کشور را درگیر خود می‌کند و در عین حال منافعی پیش می‌آورد که راه را برای خطا و سوء استفاده‌های احتمالی مدیران محلی فراهم می کند، از این رو شایسته است که روسای دانشگاه‌ها با این مقوله برخورد سلبی نداشته و فضای سیاسی دانشگاه‌ را برای برخورد آزادانه با تنوع سیاسی موجود در جامعه و در حدود قانون فراهم آورند.

افکانه در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه باید بتواند نقش خود را به عنوان پایگاه علمی و جهت دهنده برای هر کشوری به خوبی ایفا کند.

