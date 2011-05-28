8 هزار سرویس بهداشتی مددجویان کمیته امداد گیلان ساخته نشده است

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار چهار میلیارد تومانی ساخت هشت هزار سرویس بهداشتی و حمام برای مددجویان کمیته امداد که از مصوبات دور دوم هیئت دولت است هنوز جذب نشده است.

وی اظهارداشت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری 13 مصوبه با اعتبار 80 میلیارد تومان در زمینه های مختلف عمرانی و مسکن مددجویان، تامین جهیزیه وبخش های حمایتی به تصویب رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص بهره مندی دانشجویان کمیته امداد از تحصیلات رایگان در دانشگاههای دولتی و غیردولتی در سال 90 را تلاش ستودنی نمایندگان مجلس عنوان کرد.

وی افزود: با این مصوبه که نمایندگان استان نیز در تصویب آن اهتمام جدی داشتند بسیاری از مشکلات دانشجویان در زمینه تحصیلی رفع می شود.

علیمحمدی دفاع نمایندگان مجلس از پرداخت مستمری به مددجویان از سوی این نهاد و عدم واگذاری آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها را از دیگر اقدامات نمایندگان در پیگیری امور محرومان اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مطالبات کمیته امداد از نمایندگان استان خواست تا سهم 15 میلیارد تومانی کمیته امداد گیلان در پرداخت بن به مددجویان را پیگیری کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ایجاد بستر های مناسب برای توانمندسازی مددجویان را از دیگر مطالبات این نهاد از نمایندگان ذکر کرد و یادآورشد: برای خروج 10 درصدی مددجویان از تحت حمایتی و کاهش جامعه مددجویی استان باید نمایندگان این نهاد انقلابی را در توانمند سازی آنان یاری کنند.