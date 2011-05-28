سامانه جامع بازرگانی خرید گندم در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا میرآفتاب صبح شنبه در کارگاه آموزشی سامانه جدید جامع بازرگانی با بیان مطالب فوق گفت: این سامانه برپایه جدیدترین روشهای تولید نرم‌افزار طراحی و تولید شده است که در راستای توسعه و ارتقای سطح فناوری و تحقق اهداف دولت الکترونیک در دولت دهم اجرایی شده است.

وی افزود : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تجاری دولتی است و با توجه به گستردگی فعالیتها و حجم بسیار بالای عملیات ، بیش از دیگر شرکتهای تجاری در معرض مشکلاتی ناشی از به روز نبودن اطلاعات و پردازش نادرست آنهاست.

میرآفتاب عنوان کرد: دولت با راه اندازی سامانه جامع بازرگانی بر آن است تا ضمن ایجاد امنیت مطلوب در تمام سطوح عملکردی و اطلاعاتی ، استفاده از قابلیت بومی سازی آنها را فراهم کند.

وی ادامه داد: کاهش وابستگی سیلوها ، انبارها و مراکز خرید و فروش به ستاد و یکدیگر ، کاهش هزینه ، زمان و خطاهای انسانی در فرایند انتقال و به روزرسانی داده‌ها، امکان مجتمع شدن و اتصال به سایر سیستم‌های موجود شرکت ازطریق کانال‌ها و پروتکل‌های مختلف استاندارد، امنیت مطلوب سیستم درتمام سطوح عملکردی و داده‌ای از جمله مزایای راه اندازی سامانه جامع بازرگانی است.

وی گفت: با نصب این نرم افزار درمراکز خرید ، سیلوهای فلزی و شرکت های تعاونی شهری و روستایی، کشاورزان به محض ورود به مراکز ، اطلاعات محموله گندم خود را از طریق کاربران در این سامانه ثبت می کنند و سپس این اطلاعات از طریق دیسکت به بانک عامل (سپه) ارسال می شود و کشاورزان می توانند وجه محصول خود را در کوتاه ترین زمان

دریافت کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان یادآور شد: سامانه جامع بازرگانی مختص حوزه بازرگانی و مبتنی بر سفارش محسوب می‌شود و بخش‌های متنوعی در آن دیده شده است.

تعداد 115 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان، مسئولان انفورماتیک کارخانجات و مراکز خرید تضمینی گندم استان طی مدت سه روز ، با نحوه کار با این نرم افزار آشنا شدند.