به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های استان قم منظم‌تر از دوره‌های گذشته به انجام رسید و تیم‌ها به شکل دوره‌ای با یکدیگر به رقابت پرداختند تا قهرمان و نماینده قم در فصل آینده لیگ زیرگروه فوتسال باشگاه‌های کشور شناخته شود.



جدال ۱۲ تیم در فوتسال دسته اول باشگاه‌های قم



در پایان رقابت ۱۲ تیم در مسابقات این دوره لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های استان قم، تیم فوتسال استقلال بالا‌تر از سایر تیم‌های فوتسال شرکت کننده در جایگاه نخست ایستاد و تیم ذاکر که هم امتیاز با آن‌ها بود به دلیل تفاضل گل کمتر، پا‌یین‌تر از استقلال ایستاد و به مقام نایب ‌قهرمانی دست یافت.



قهرمانی استقلال و نایب‌قهرمانی ذاکر



همچنین در پایان جدال تیم‌های مدعی در پنجمین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های استان قم، پس از استقلال مدافع عنوان قهرمانی و ذاکر تیم دوم جدول رده‌بندی، تیم فوتسال میلاد در رده بعدی قرار گرفت و با کسب مقام سوم به کار خود پایان داد.



استقلال در لیگ باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند



بدین ترتیب تیم فوتسال استقلال به عنوان نماینده فوتسال استان قم در مسابقات فصل آینده لیگ زیر گروه فوتسال باشگاه‌های کشور شرکت خواهد کرد تا بعد از کیش‌ایر در لیگ بر‌تر و فراز در لیگ دسته اول فوتسال کشور، قم صاحب نماینده‌ای دیگر شود.



این در حالیست که در سال گذشته مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های قم یعنی شهاب به عنوان تنها نماینده قم در این مسابقات شرکت کرد اما در پایان جدال با پنج تیم دیگر هم گروه خود، با کسب یک تساوی، یک پیروزی و سه باخت از راهیابی به مرحله بعد باز ماند.



رقابت‌های لیگ منطقه‌ای فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه سوم مرحله مقدماتی به میزبانی کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی هیئت فوتبال استان مازندران در شهر کلاردشت برگزار شد که طی آن شهاب نماینده قم در این مسابقات با ناکامی به کار خود پایان داد.



ناکامی شهاب قم در فوتسال زیرگروه باشگاه‌های کشور



تیم فوتسال شهاب قهرمان تیم فصل گذشته مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های استان قم است که به همراه تیم فوتسال آزادی قم دو نماینده استان قم در مسابقات لیگ زیرگروه فوتسال باشگاه‌های کشور بودند ولی تنها شهاب به مسابقات اعزام شد و با دست خالی بازگشت.



این تیم که بعد از کسب عنوان قهرمانی در فصل گذشته فوتسال دسته اول قم، مجوز شرکت در لیگ زیر گروه فوتسال باشگاه‌های کشور را به دست آورده بود، در گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ منطقه‌ای فوتسال کشور با تیم‌های مطرحی هم‌گروه بود که در ‌‌نهایت نتوانست به دور دوم صعود کند.



انصراف آزادی قم از حضور در مسابقات



این در حالیست که با توجه به مشخص شدن قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته، طبق مقررات باید تیم آزادی به عنوان دومین نماینده قم در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کرد اما به دلیل انصراف این تیم از حضور در این رقابت‌ها، تیم شهاب به عنوان نماینده قم در لیگ منطقه‌ای کشور حاضر شد.



ناکامی نماینده قم در این مسابقات در حالی رقم خورد که سال گذشته نیز تیم فوتسال ثامن یکی از تیم‌های حاضر در فوتسال باشگاه‌های دسته اول استان قم یکی از نمایندگان قم در لیگ زیرگروه فوتسال باشگاه‌های کشور بود و نتوانست به مراحل پایانی صعود کند، ‌ ضمن اینکه پیش از این تیم فوتسال صدراسیستم دیگر نماینده قم نیز در جدال با حریفان خود در گرگان، در مسیر راه‌یابی به مرحله بعد ناکام مانده بود.