45 قلم از کالاهای مورد نیاز حجاج ایرانی تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر،، علی لیالی در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی حج و زیارت گفت: اعزام زائران عمره تا 12 مرداد ماه به پایان می رسد و تاکنون بیش از 60 هزار نفر از زائران حج تمتع مراحل پزشکی اعزام را طی کرده اند.

وی افزود: در سال گذشته تعداد 35 قلم از کالاهای مورد نیاز زائران از تولیدات ساخت داخل تهیه شده بود و در تمتع سالجاری نیز سعی ما بر این است که میزان 45 قلم از این کالاها را از میان تولیدات ایرانی انتخاب کنیم.

حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی نیز در این جلسه با تجلیل و قدردانی از حماسه سازان فتح خرمشهر افزود: راه شهدای انقلاب اسلامی همواره باید تداوم داشته باشد . وی ضرورت هماهنگی بیشتر با نماینده شرکت های هواپیمایی در ایام تمتع و تهیه اقلام مورد نیاز زائران تمتع از میان کالاهای ایرانی را جزو اولویت های مهم دانست

در این جلسه مقرر شد طی ماه آینده تمامی هتلهای محل اسکان زائران ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

همچنین هرگونه اعزام زمینی به مکه مکرمه به تصمیم نهایی سازمان حج و زیارت موکول گردید.