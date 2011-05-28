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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

«رفاقت با سازهای ایرانی» منتشر شد

«رفاقت با سازهای ایرانی» منتشر شد

انتشارات سوره مهر در ادامه روند آموزش موسیقی به کودکان و انتشار کتاب «بخوان با من بساز با من»، به تازگی کتاب «رفاقت با سازهای ایرانی» را منتشر کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رفاقت با سازهای ایرانی» نوشته فاطمه ملکی است و در کتاب، تعدادی از سازهای ایرانی و نحوه آموزش آنها درج شده است. همچنین همراه این کتاب ، یک لوح فشرده از صدای این سازها نیز عرضه شده است.

فاطمه ملکی درباره چگونگی تدوین این کتاب گفت: از آنجا که به سازهای ایرانی علاقه‌مندم و با ساز سه تار هم آشنا هستم، همچنین به خاطر تاثیر پذیری کودکان از موسیقی، تصمیم گرفتم مطالعاتی را درباره سازهای ایرانی برای این گروه سنی داشته باشم. بعد از آشنایی با مرکز موسیقی حوزه هنری، نزدیک به یک سال کار تحقیق و تدوین کتاب را انجام دادم. الهه طاهریان تصویرگری و محمود حسینی طراحی این کتاب را به عهده داشته‌اند.
 
این نویسنده افزود: در این کتاب سعی شده، با زبان کودکانه معرفی بیش از 20 ساز به همراه یک لوح فشرده، شامل صدای سازها ارائه شود. برای علاقه‌مندی خردسالان، لوح فشرده‌ای مناسب آموزش کودکان ضمیمه کتاب قرار داده شده، تا کودکان علاقه‌مند بتوانند بازی‌های کودکانه و تمرین های موسیقیایی را یاد بگیرند.
کد مطلب 1322311

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