برپایی نمایشگاه «دیدار یار» به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه کتاب که با مشارکت جمعی از ناشران کتاب و به منظور شناخت بیشتر جوانان با شخصیت حضرت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد برگزار می‌شود، کتاب‌هایی با موضوعات تاریخی، عمومی، ادبیات، روانشناسی، هنر، کودک و نوجوان به نمایش گذاشته می‌شود.

بخش ویژه‌ای از این نمایشگاه نیز به معرفی زندگینامه حضرت امام خمینی(ره) اختصاص دارد.

علاقه‌مندان به بازدید و خرید از این نمایشگاه می‌توانند تا 19 خرداد، از ساعت 9 تا 20 به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.