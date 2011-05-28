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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

برپایی نمایشگاه «دیدار یار» به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره)

برپایی نمایشگاه «دیدار یار» به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره)

نمایشگاه و فروشگاه کتاب با عنوان «دیدار یار » به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام 15 خرداد در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه کتاب که با مشارکت جمعی از ناشران کتاب و به منظور شناخت بیشتر جوانان با شخصیت حضرت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد برگزار می‌شود، کتاب‌هایی با موضوعات تاریخی، عمومی، ادبیات، روانشناسی، هنر، کودک و نوجوان به نمایش گذاشته می‌شود.

بخش ویژه‌ای از این نمایشگاه نیز به معرفی زندگینامه حضرت امام خمینی(ره) اختصاص دارد.

علاقه‌مندان به بازدید و خرید از این نمایشگاه می‌توانند تا 19 خرداد، از ساعت 9 تا 20 به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند. 

کد مطلب 1322313

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