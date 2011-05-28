نصب سیستم هوشمند و کنترل پیمایش تاکسی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار ضمن اعلام این خبر افزود: این مهم از اولویتهای سازمان تاکسیرانی کرج است و این سازمان نیز بر اجرای آن جدیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به ایجاد پارک سوارهای تاکسی در کرج ،ایجاد پارک سوارهایی با امکانات مناسب برای رانندگان و گسترش آنها متناسب با ظرفیت شهر را ضروری بیان کرد و بر لزوم تشکیل آن به منظورساماندهی تاکسیهای فعال در سطح شهر تاکید کرد.

افشار با اشاره به نقش موثر این پارک سوارها در سطح شهر تصریح کرد: درصدد هستیم تا سیستم پارک سوار را در شهر گسترش دهیم.

وی تعیین نرخ واحد و استفاده از سیستم هوشمند در تاکسی ها را از مولفه های خودروهایی خواند که در جایگاه پارک سوارها مستقر می شوند.

رسیدن به نرخ واحد و حذف جابه جایی پول از مزیت های این طرح است

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج در ادامه از نصب سیستم هوشمند و کنترل پیمایشی تاکسی در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح به شکل کشوری پیگیری می شود.

افشار بیان کرد: این مهم در صورت حمایت و تخصیص امکانات از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها محقق می شود.

وی اجرای این طرح را به صورت آزمایشی تا اواسط سال آینده در چند شهر کشور ذکر و تصریح کرد:قصد داریم کرج از اولین شهرهایی باشد که این طرح در آن اجرایی می شود.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور رسیدن به نرخ واحد در سراسر شهر و حذف جابه جایی و تبادل پول را از جمله مزایای این طرح برشمرد و عنوان کرد:سیستم هوشمند و سیستم کنترل پیمایش تاکسی در همه تاکسیها اعم از خطی و بی سیم نصب می شود.