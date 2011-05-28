بانک سفال در موزه هگمتانه راه اندازی شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بانک در فضایی به مساحت 100 متر مربع راه اندازی شده است، گفت: در سال جاری بیش از 300 میلیون ریال برای خریداری قفسه های ثابت و سایر تجهیزات مورد نیاز این بانک سفال اختصاص یافته است.

وی بانک سفال را فضایی برای انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی دانشجویان دانست و اضافه کرد: از قفسه های این بانک برای طبقه بندی و نگهداری کیسه های حاوی سفالهای دورههای مختلف استفاده می شود.

بیات اظهار داشت: هر یک از کیسه های این موزه متعلق به دوره ها و مناطق گوناگون است که بانک جامعی برای علاقمندان به ویژه دانشجویان باستانشناسی به شمار می رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان ابراز امیدوراری کرد: دانشجویان از این بانک سفال به بهترین شکل بهره مند شوند.

موزه هگمتانه همدان به سیستم امنیتی مجهز شده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه موزه هگمتانه همدان به سیستم امنیتی مجهز شده است، گفت: عملیات تعویض و نصب دوربین‌های مداربسته موزه هگمتانه در سال گذشته با اعتباری افزون بر 500 میلیون ریال انجام شده است.

بیات بیان کرد: در سیستم جدید امنیتی ضمن اصلاح بخش‌های فرسوده نسبت به بروز رسانی سیستم‌های امنیتی پیشرفته تر اقداماتی انجام شده است.

وی این موزه را که در شرق تپه باستانی هگمتانه واقع شده از مهمترین گنجینه‌های نگهداری اشیای تاریخی استان دانست و ادامه داد: اشیا موجود در موزه که مشتمل بر دو بخش اختصاصی و استانی است از معتبرترین اسناد پیشینه تاریخی پایتخت تاریخ و تمدن ایران محسوب می‌شود.

بیات وجود آثار سنگی، سفالی و نمونه‌هایی منحصر به فرد از روش‌های تدفین را که مربوط به هزاران سال قبل از میلاد مسیح است را از جمله یافته‌های معتبر موزه برشمرد و گفت: این موزه شاخص ترین مجموعه نمایش آثار تاریخی استان همدان است.

موزه هگمتانه در شرق تپه باستانی هگمتانه و جنب گودال معروف فرانسوی ها قراردارد و ساختمان این مکان که پیشتر مدرسه پرورش نامیده می شد در نتیجه تغییرات و تعمیراتی به منظور ایجاد یک موزه موقت به بهره برداری رسیده و مجهز به آزمایشگاه و کارگاه عکاسی است.

در موزه هگمتانه آثاری از دوران پس از اسلام به نمایش در آمده است

در این مجموعه آثار سنگی، سفالی، استخوانی و فلزی از دوره های پیش و پس از اسلام به نمایش در آمده است.

در راهرو و تالار سمت راست موزه اشیای مکشوف از هگمتانه نگهداری می شوند و از برجسته ترین این آثار می توان به پایه ستون های متعلق به کاخ های هخامنشی از جمله شالی ستون مربوط به دوران اردشیر دوم با متن میخی، دو مهر استامپی سنگی و شیشه ای مربوط به دوران قبل از اسلام و سر گاو از جنس سفال متعلق به دوران هخامنشی اشاره کرد.

مجموعه تابوت های سنگی و سفالی مربوط به دوره پارتیان که از میدان شیر سنگی به دست آمده اند، خمره ها و سنگ های تزیینی با نقوش زیبا و سنگ قبرهای دوران مختلف اسلامی، شاخص ترین نماینده های آثار کشف شده استانی هستند که در سالن مرکزی و راهروی سمت چپ موزه قرار داده شده اند.

امروزه عموم باستان شناسان، تپه باستانی هگمتانه، واقع در مرکز شهر همدان را که وسیع‌ترین تپه باستانی ایران است بقایای ابنیه کاسی، مادی، هخامنشی و بعد از آن می‌دانند.

مساحت این تپه حدود 30 هکتار است که با در نظر گرفتن بخش‌هایی که جزء محدوده تپه باستانی بوده، ولی ساختمان های مسکونی بر روی آن ساخته شده، به بیش از 40 هکتار نیز می‌رسد.

این تپه بیضی شکل، در داخل محدوده شهر فعلی همدان در دو سوی خیابان اکباتان واقع شده‌است.