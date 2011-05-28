گلستان در حوزه آی سی تی روستایی پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی صبح شنبه در حاشیه افتتاح طرح های این شرکت افزود: 430 روستا در استان از آی سی تی روستایی بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: همچنین در حال حاضر در 110 روستای استان خدمات ADSL ( اینترنت پرسرعت ) ارائه می شود و در تلاش هستیم در سالجاری این خدمات در 400 روستا ارائه شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان در پایان تاکید کرد: سال 90 سال تحول شرکت مخابرات استان گلستان است و توسعه شگرف و گسترده ای در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی مردم استان به اینترنت پرسرعت اتفاق خواهد افتاد.

حسینی اظهار داشت: امروز مخابرات در دنیا جایگاه رفیعی دارد و استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی IT در تمام ارکان جامعه ما نیز رسوخ کرده است.



وی گفت : بهره گیری از ابزارهای ارتباطی و مخابرات باعث سهولت در امر خدمت رسانی می شود و توسعه هر چه بیشتر این ابزارها عامل پیش برنده در جهت گسترش رفاه عمومی به شمار می آید.