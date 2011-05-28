معلم سرای پیامبر اعظم (ص) در روستای وشنوه قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کار احداث این معلم سرا از نیمه دوم سال ۸۹ در زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شده بود.

هدف از احداث این مرکز رفاه حال فرهنگیان استان قم و برگزاری اردوهای دانش آموزی است که در منطقه ییلاقی کهک و در روستای وشنوه واقع شده است.



این معلم سرا دارای ۷ سوئیت خانوادگی٬ سالن جلسات٬ نمازخانه و ۲۲ آلاچیق است و بازسازی این مجموعه هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۷ میلیون تومان در بر داشته که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و افراد خیر منطقه تامین شده است.



این مرکز همزمان با ایام میلاد باسعادت حضرت زهرا‌(س) و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان قم افتتاح شد.