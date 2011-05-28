شمشیری: نگاه اوقات فراغتی به مطالعه با شأن کتاب همخوانی ندارد

ابراهیم شمشیری، مدیرکل امور کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور درباره مساله اوقات فراغت و مطالعه آزاد به خبرنگار مهر گفت: اگر هدف افزایش میزان مطالعه آزاد و مفید در اوقات فراغت است باید بدانیم که این اتفاق به صورت بخودی خود رخ نمیدهد؛ بلکه نیاز است تا سازمانها و نهادهای فرهنگی همچون وزارت ارشاد، صدا و سیما، بسیج و ... در این زمینه برنامهریزی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر چنین برنامههایی باشد، میتوان انتظار داشت که به مرور میزان مطالعه هم افزایش یابد؛ در غیر این صورت اینگونه نیست که به یک باره میزان مطالعه آن هم بیدلیل افزایش یابد. مسئله اینجاست که آنهایی که به دلیل علاقه شخصی همواره جایی برای مطالعه در زندگیشان دارند، در زمان تعطیلی و فراغت بیشتر، میزان مطالعهشان بیشتر میشود که این دلیلی برای افزایش آمار مطالعه است، ولی مهم این است که رغبت مطالعه در بین همه افراد تقویت شود.
مدیرکل امور کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تاکید بر اینکه داشتن نگاه اوقات فراغتی به مطالعه را نمیپسندد، بیان کرد: من با این دیدگاه مخالفم که مطالعه کاری است که باید صرفا در اوقات فراغت انجام گیرد. این با شأن کتاب و کتابخوانی مغایرت دارد.
شمشیری افزود: اگر قائل به این موضوع هستیم که کتابخوانی منشا معرفت است، باید آن را جزو برنامههای روزمره قرار دهیم؛ نه اینکه کاری باشد که در صورت محقق شدن اوقات فراغت بدان بپردازیم. این نگاه حداقلی به مسئله کتابخوانی است. با چنین دیدگاهی خیلی طول میکشد که به نقطه آرمانی در زمینه مطالعه برسیم. در نتیجه تاکید دارم که باید نگاهمان را از اوقات فراغتی به قرار دادن مطالعه در دستور کار زندگی روزمره هر فرد، تغییر دهیم.
وی با اشاره به اینکه اگر حتی همین نگاه اوقات فراغتی هم حاکم است، باید برای آن برنامهریزی داشت، بیان کرد: موضوع بحث ما مسالهای است که در 3 سطح باید برای آن برنامهریزی کرد. یک سطح به خود افراد و خانوادهها مربوط است که باید هر فرد در درون خودش دغدغه مطالعه آزاد داشته باشد و جای خاصی را برای آن در زندگی باز کند.
این فعال امور کتابخانهای اضافه کرد: سطح دوم برنامهریزی به مراکز آموزشی چون مدرسه و دانشگاه برمیگردد و در نهایت سطح سوم که به سیاستگذاری کلان فرهنگی کشور توسط نهادهای عالیرتبه مربوط است.
به گفته وی یکی از گامهای مهم این است که مدیران خودشان اهل مطالعه باشند؛ چرا که وقتی مدیری مطالعه نمیکند، در تصمیمگیریهایش هم جایی برای مطالعه باز نمیکند. وی همچنین تاکید کرد وقتی صحبت از مطالعه میشود، منظور، مطالعه مفید و آزاد است؛ نه اینکه مطالعه کارتابل و صورتجلسهها را هم جزو این آمار محسوب کرد.
شمشیری در پایان گفت: کتابخوانی باید جزوی از وظیفه هر روزه زندگیمان باشد و همانطور که فراموش نمیکنیم غذا بخوریم، نماز بخوانیم و سر کار برویم، نباید فراموش کنیم که کتاب بخوانیم.
