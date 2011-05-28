به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در خصوص دیدار حساس فردا یکشنبه تیم های پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گفت: این مسابقه بازی حساسی است و به همین دلیل محسن ترکی برای این بازی انتخاب شده و از نظر ما ایشان بهترین انتخاب است.

وی در مورد انتخاب ناظر ویژه برای این دیدار اظهار داشت: احساس کردیم که این بازی نیازی به ناظر ویژه کمیته داوران ندارد و تنها دربازی های دو هفته آخر لیگ برتر و رقابتهای لیگ یک، به دلیل حساسیت بیش از مسابقات حد کمیته داوران ناظر ویژه ای برای بازیها اعزام کرد.

دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ساعت 19:40 دقیقه فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

عسگری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره اتفاقات دیدار آلومینیوم هرمزگان و فجرسپاسی گفت: با توجه به شرایطی که در ورزشگاه وجود داشت، دو تیم و تماشاگران هیچ مشکلی با داوری نداشتند.



نایب رئیس کمیته داوران از برگزاری دو کلاس داوری فوتبال ساحلی و فوتبال از سوی فیفا در تاریخ های 9 تا 13 و 21 تا 25 خرداد خبر داد و گفت: این دو کلاس 5 روزه هستند و مدرس کلاس فوتبال ساحلی از امارات می آید و مدرس کلاس فوتبال علی الطریفی از عربستان خواهد بود .درکلاس داوری فوتبال 30 داور زیر35 سال و از هر استان یک داور شرکت خواهند کرد .

