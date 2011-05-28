به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در خصوص دیدار حساس فردا یکشنبه تیم های پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گفت: این مسابقه بازی حساسی است و به همین دلیل محسن ترکی برای این بازی انتخاب شده و از نظر ما ایشان بهترین انتخاب است.
وی در مورد انتخاب ناظر ویژه برای این دیدار اظهار داشت: احساس کردیم که این بازی نیازی به ناظر ویژه کمیته داوران ندارد و تنها دربازی های دو هفته آخر لیگ برتر و رقابتهای لیگ یک، به دلیل حساسیت بیش از مسابقات حد کمیته داوران ناظر ویژه ای برای بازیها اعزام کرد.
دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ساعت 19:40 دقیقه فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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