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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

سری جدید "مشاوره خانواده 2" از شبکه آموزش پخش می‌شود

سری جدید "مشاوره خانواده 2" به تهیه‌کنندگی فرشید سعیدی هر روز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید "مشاوره خانواده 2" در 100 قسمت به تهیه‌کنندگی فرشید سعیدی و با حضور کیهان‌نیا روانشناس هر روز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

در هر قسمت این مشاوره موضوعات مختلف روانشناختی مطرح می‌شود. همچنین دکتر کیهان نیا در مورد مباحث کودک و نوجوان و مسائل تربیتی و روانشناختی کودک و نوجوان را به والدین آموزش می‌دهد.
 
با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی افراد با استرس‌ها و فشارهای حاصل از این زندگی، برنامه مشاوره خانواده راه کارهای مناسب برای سازگاری افراد با این شرایط و مدیریت استرس فراهم می‌سازد.
 
این برنامه گفتگو محور به کلیه مواردی که مربوط به مسائل خانواده است و به عنوان موضوع قابل طرح در مشاوره خانواده مطرح هستند را به بحث و گفتگو می‌گذارد.
 
این برنامه مشاوره‌ای هر روز ساعت مدت 15 دقیقه در ساعت 17 از شبکه آموزش پخش می‌شود.
 
کد مطلب 1322334

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