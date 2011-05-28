به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید "مشاوره خانواده 2" در 100 قسمت به تهیه‌کنندگی فرشید سعیدی و با حضور کیهان‌نیا روانشناس هر روز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

در هر قسمت این مشاوره موضوعات مختلف روانشناختی مطرح می‌شود. همچنین دکتر کیهان نیا در مورد مباحث کودک و نوجوان و مسائل تربیتی و روانشناختی کودک و نوجوان را به والدین آموزش می‌دهد.

با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی افراد با استرس‌ها و فشارهای حاصل از این زندگی، برنامه مشاوره خانواده راه کارهای مناسب برای سازگاری افراد با این شرایط و مدیریت استرس فراهم می‌سازد.

این برنامه گفتگو محور به کلیه مواردی که مربوط به مسائل خانواده است و به عنوان موضوع قابل طرح در مشاوره خانواده مطرح هستند را به بحث و گفتگو می‌گذارد.

این برنامه مشاوره‌ای هر روز ساعت مدت 15 دقیقه در ساعت 17 از شبکه آموزش پخش می‌شود.

