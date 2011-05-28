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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

وحدت کلمه رمز رفع موانع و توطئه ها در کشور است

وحدت کلمه رمز رفع موانع و توطئه ها در کشور است

بندرگز - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های گلستان با اشاره به اینکه ملت ایران طی 32 سال گذشته همه موانع و توطئه ها را با موفقیت پشت سرگذاشته است، علت اصلی آن را ولایتمداری و وحدت کلمه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مازندرانی صبح شنبه در یادواره شهدای پایگاه کرد رستمی بندرگز افزود: دشمنان که در عرصه های مختلف در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی متحمل شکست و عقب نشینی شده اند می خواهند با تفرقه و تضعیف ارزشها، اهدافشان را دنبال کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد گلستان گفت: باید همواره مواظب توطئه های دشمنان بود.
 
وی گفت: شجاعت و ایمان قوی رزمندگان ایران اسلامی در سوم خرداد 61 حماسه ای بیاد ماندنی آفرید.
 
حجت الاسلام مازندرانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: ملت ایران هیچگاه حماسه رزمندگان و دلاوری های آنان و شهدا را از یاد نمی برند.
 
کد مطلب 1322335

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