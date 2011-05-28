وحدت کلمه رمز رفع موانع و توطئه ها در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مازندرانی صبح شنبه در یادواره شهدای پایگاه کرد رستمی بندرگز افزود: دشمنان که در عرصه های مختلف در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی متحمل شکست و عقب نشینی شده اند می خواهند با تفرقه و تضعیف ارزشها، اهدافشان را دنبال کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد گلستان گفت: باید همواره مواظب توطئه های دشمنان بود.

وی گفت: شجاعت و ایمان قوی رزمندگان ایران اسلامی در سوم خرداد 61 حماسه ای بیاد ماندنی آفرید.

حجت الاسلام مازندرانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: ملت ایران هیچگاه حماسه رزمندگان و دلاوری های آنان و شهدا را از یاد نمی برند.

