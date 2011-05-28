گزارشی درباره رونق رشوه در جهان / روسیه و چین در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت جهانی (Transparency International) شرکتهای بزرگ دنیا در رابطه با پرداخت رشوه بررسی شده ‌اند. این سازمان شرکتهای روسی و چینی را به لحاظ پرداخت رشوه بدترین شرکت‌های دنیا ارزیابی کرد.

در سال جاری سازمان شفافیت جهانی وضعیت کشورهای "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه Organisation for Economic Co-operation and Development" را بررسی کرد. این سازمان که به "باشگاه کشورهای ثروتمند" هم شهرت دارد و یکی از نهادهای تاثیرگذاراقتصادی دنیا به شمار می‌آید، بیش از ۲۵۰۰ کارشناس دارد که بیش از ۷۰۰ نفر آن اقتصاددان هستند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور دنیا از جمله روسیه، چین، برزیل به موافقتنامه‌ ها و قرادادهای آن پیوسته ‌اند. مقر این سازمان در پاریس قرار دارد.

"میکولوش مارشال" کارشناس و مسئول کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی سازمان شفافیت جهانی در گفتگو با دویچه ‌وله تائید کرد که از ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری اقتصاد ی و توسعه ۲۱ کشور هنوز برای انعقاد قرارداد در خارج از کشور رشوه پرداخت می ‌کنند. وی درعین حال خاطرنشان می‌ کند که اعضای این کشورها مدتهاست پذیرفته ‌اند که علیه پرداخت رشوه در خارج مبارزه کنند و شرکتهایی را که رشوه می ‌دهند مجازات کنند، اما اقدامی از سوی این کشورها در این راستا به عمل نیامده است.

به گفته مارشال بیشترین رشوه‌ ها در آسیای میانه پرداخت شده است.

مارشال در ادامه خاطرنشان می ‌کند که شرکتهای ۲۱ کشور صنعتی که سازمان شفافیت جهانی بررسی کرده در کشورهای خود خوب عمل کردند، اما در خارج رشوه پرداخت کرده ‌اند. این شرکتها فکر می ‌کنند که اگر رشوه نپردازند فرصتهای اقتصادی را از دست خواهند داد.

مارشال از استاندارد دوگانه‌ این شرکتها را هم انتقاد کرده و می ‌گوید : اغلب این شرکتها به روسای دولتها، کارمندان ارشد و یا شخصیتهای سیاسی کشورهای خارج رشوه دادند و بنظر سازمان ما این شرکتها مقصرند و از استانداردهای دوگانه پیروی می ‌کنند.

دکتر پیتر فون بلومبرگ یکی دیگر از مسئولین سازمان شفافیت جهانی هم از تجربه ۲۰ساله این سازمان صحبت می ‌کند و نتیجه می ‌گیرد که پرداخت رشوه با فرهنگ حاکم و وضعیت سیاسی کشورها نیز ارتباط دارد و رشوه باعث تداوم نظامهای استبدای و دیکتاتوری شده است.