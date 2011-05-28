اظهارات جدید همسر قذافی/ سیف العرب نمازخوان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "صفیه قذافی" روز گذشته در گفتگو با سی ان ان از حملات هوایی ناتو که به کشته شدن پسرش (سیف العرب) منجر شد انتقاد و ناتو را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد.

وی افزود: من در زمان حمله هوایی به محل اقامت سیف العرب کنار وی حضور نداشتم اما آرزو می کردم که همراه وی جان می دادم.

همسر قذافی با اشاره به اینکه سیف العرب نمازخوان بود، تاکید کرد: حملات ناتو هر شب در زمان نماز عشا آغاز می شد (خاطرنشان می شود اهل سنت برای نماز عشا نیز زمان ویژه ای در نظر می گیرند که کمی بعد از خواندن نماز مغرب است).

همسر قذافی

وی بدون اشاره به جنایات معمر قذافی، ناتو را متهم به تلاش در راستای یافتن بهانه برای حمله به همسرش دانست و تاکید کرد: ناتو بر اساس نظر شورای امنیت سازمان ملل تنها در جهت حمایت از غیرنظامیان حق فعالیت دارد.

صفیه قذافی در ادامه افزود: مگر همسرم چه کرده که مستوجب این همه عملیات باشد، مگر کودکان غیر نظامی من چه کرده اند که هدف حمله قرار گیرند، آنان چه ارتباطی با تحولات لیبی دارند؟

همسر قذافی درادامه اظهار داشت: خانواده من راهی جز زندگی یا مرگ درکنار مردم لیبی ندارند و زمانی که وقت حساب بیاید، تاریخ درباره این مسائل حکم می دهد.

خاطرنشان می شود سیف العرب و سه نوه قذافی به نامهای "سیف" (دو ساله)، "قرطاج" (دوساله) و "مستوره" (چهارماهه) در روز 30 آوریل گذشته (یک ماه پیش) در جریان حملات هوایی ناتو کشته شدند.