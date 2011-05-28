مشکل 200 کارگر کارخانه طلای تکاب سریعتر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری صبح شنبه طی نشست با مسئولان استانی و محلی، مدیران کارخانه استحصال طلای آق دره تکاب و نمایندگان کارگران اخراجی، تاکید کرد: وضعیت شغلی و تکلیف این کارگران باید هر چه سریعتر روشن شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ای به منظور رسیدگی به وضعیت اشتغال کارگران و مشکلات فراروی کارخانه با مشارکت دستگاه های اجرایی تشکیل شده تا نسبت به بازگشت به کار سریع کارگران اخراجی آن اقدام شود، اظهار داشت: بر اساس توافقات با مسئولان کارخانه تا زمان تعمیر و راه اندازی مجدد، 170 نفر از واجدان شرایط از مزایای بیمه بیکاری بهره مند و 150 نفر دیگر از کارگران اخراجی در بخش سد باطله کارخانه با مجوزی که از منابع طبیعی دریافت خواهد شد در امور تخلیه و جابجایی سد مشغول به کار شوند .

معاون امور معدن وصنایع معدنی وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه این کارگران با راه اندازی معدن و دپوی مواد معدنی در آن، مشغول به کار و بخشی دیگر نیز در معدن طلای زره شوران به کار گرفته خواهند شد، بیان داشت: دستگاههای اجرایی تکاب و آذربایجان غربی باید برای حل مشکلات فراروی کارخانه مشارکت کرده تا زمینه بازگشت به کار سریع کارگران فراهم شود.

فرماندار تکاب، نیز از اقدام سریع برای بازگشت به کار کارگران خبر داد و با اشاره به اینکه نباید به علت نقص فنی و شکستگی قطعات اصلی این کارخانه کارگران متضرر و دچار مشکل شوند، گفت: تمامی عواقب و عوارض ناشی از تعطیلی کارخانه متوجه کارگران و موجب بیکاری آنان شده است.

محمد علی داعی بیان داشت: کارگران اخراجی کارخانه تا زمان بازگشایی آن از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شده و این کارگران از آنجایی که کارگران فصلی محسوب می شوند باید تحت شرایطی از مزایا و حقوق دوران بیکاری خود بهره مند و با تجدید نظر در قراردادهای آنان با مشکلات معیشتی مواجه نشوند.

کارخانه طلای " پویازرکان" آق دره تکاب اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به دلیل نقص فنی فعالیت آن متوقف و تعطیل شد که در پی آن 200 نفر از کارگران از کار برکنار شدند.

معدن طلای آق دره تکاب دومین معدن طلای کشور

معدن طلای آق دره در 30 کیلومتری شهرستان تکاب و 15 کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و بعد ازمعدن موته اصفهان بعنوان دومین معدن طلای کشور و یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه محسوب می گردد.

این کارخانه برای فعالیت بیش از 30 تن ذخیره قطعی طلا فعالیت می کند، پروانه بهره برداری از این معدن در سال 1378 به مدت 15 سال صادر شده است در حالی فعالیت معدن طلای آق دره متوقف شده که بمدت سه سال دیگر و تا سال 1393 اجازه بهره برداری و استخراج از این معدن وجود دارد.

فعالیت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان در جوار معدن طلای آق دره از سال1383 با سرمایه ای بالغ بر بیست میلیون دلار و با بکار گیری 750 نفر از کارشناسان ،متخصصان حوزه استخراج و استحصال طلا و کارگران و کارکنان دیگر در شهرستان تکاب آغاز شد.

این کارخانه سالانه 2.2 تن طلا با عیار سه گرد در تن تولید می کند که علاوه بر آن معدن طلای زره شوران تکاب با ذخیره هفت میلیون تن کانسنگ طلا با عیار 5.8 گرم در تن بعنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه در شهرستان تکاب در انتظار بهره برداری است.

در معدن طلای زره شوران تکاب با سابقه باستانی، شناسایی،حفاری زیاد و با اهمیت و عیار قابل ملاحضه نسبت به معدن طلای آق دره تا کنون عملیات استخراج و استحصال طلا با گذشت سالیان متمادی صورت نگرفته است.