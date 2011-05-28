کتاب جامع استان البرز تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رعیتی اظهار داشت: در راستای معرفی کلانشهر کرج و استان البرز در تمامی بخشهای اقتصادی، تاریخی، گردشگری، فرهنگی و آموزشی مقرر شد که به همت این واحد و با همکاری کارشناسان مربوطه کتاب جامع استان البرز تهیه و تدوین شود.



وی افزود: این کتاب برای اولین بار است که به صورت مصور در کاغذ گلاسه در کرج تدوین می شود.

این مسئول عنوان کرد: فاز اول تهیه این کتاب که شامل 25 درصد کل کتاب است، شامل تصاویر و عکسهایی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مستقر در کرج و طبیعت بکر این کلانشهر است که علاوه بر درج در کتاب، این تصاویر به صورت لوح فشرده نیز در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

رعیتی ادامه داد: مقرر شده است که در مرحله اول سه هزار نسخه از این کتاب چاپ و در میان علاقمندان در سطح استان توزیع شود.

مدیر پژوهشهای اقتصاد شهری شهرداری کرج یادآور شد: در فاز بعدی این پروژه مقرر شد که علاوه بر افزایش بخشها و مطالب آن، تعداد تیراژ نیز افزایش یابد.

وی از اختصاص 18 میلیون تومان اعتبار برای اجرای فاز اول این طرح خبر داد.

