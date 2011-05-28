بارندگی سه میلیمتری به خراسان جنوبی خسارت زد

محمدعلی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی اندک روز جمعه در شهرستان های بیرجند، قاین و نهبندان با خساراتی جزئی همراه بوده است.

وی به روان آب ها اشاره کرد و بیان داشت: روان آب ها سبب ایجاد خسارت به راه های خاکی روستایی، تعدادی منازل مسکونی روستایی، بندهای خاکی و اراضی کشاورزی شده است.

آخوندی اضافه کرد: بر اساس برآوردهای احتمالی خسارت بارندگی روز گذشته اندک است و برآورد قطعی خسارت به یک هفته زمان نیاز دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی نیز در این راستا بیان داشت: میزان بارندگی در 48 ساعت گذشته در سطح شهرستان بیرجند سه میلیمتر گزارش شده است.

رضا برهانی اضافه کرد: میزان بارندگی طی این مدت از ایستگاه های قاین سه میلیمتر، آرین شهر سه میلیمتر و درمیان و سربیشه نیز به تفکیک یک میلیمتر گزارش شده است.

وی اظهار داشت: برای چند روز آینده در سطح استان بارندگی چندانی پیش بینی نشده است.