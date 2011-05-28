  1. ورزش
مرحله نیمه نهایی جام حذفی واترپلو دوشنبه برگزار می شود

مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور روز دوشنبه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی (مرحله سوم) رقابت های جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور بین تیم های فولاد ماهان سپاهان با هیئت شنای زنجان و دانشگاه آزاد تهران با نفت امیدیه برگزار می شود. این دیدارها روز دوشنبه هفته جاری در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.  مرحله دوم این رقابت ها روز 19 اردیبهشت ماه در استخر آزادی تهران برگزار شد.

