مرحله نیمه نهایی جام حذفی واترپلو دوشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی (مرحله سوم) رقابت های جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور بین تیم های فولاد ماهان سپاهان با هیئت شنای زنجان و دانشگاه آزاد تهران با نفت امیدیه برگزار می شود. این دیدارها روز دوشنبه هفته جاری در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. مرحله دوم این رقابت ها روز 19 اردیبهشت ماه در استخر آزادی تهران برگزار شد.