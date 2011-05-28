خرید 43 هزار تن برگ سبز چای/ پیش بینی تولید 25 درصد برگ سبز درجه یک

علی محرر در گفتگو با مهر در خصوص خرید برگ سبز چای از چایکاران، گفت: تا امروز شنبه حدود 43 هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است که از این تعداد 63 درصد را برگ سبز درجه یک تشکیل می دهد.

وی افزود: در طول 30 سال گذشته برای اولین بار است که این تعداد برگ سبز درجه یک از چایکاران خریداری می شود که نشانگر رشد کیفی برگ سبز چای است.

سرپرست سازمان چای کشور درباره خرید برگ سبز درجه یک در سال گذشته اظهارداشت: سال 89 از میزان کل خرید برگ سبز چای که به حدود 115 هزار تن رسید 23 درصد برگ سبز درجه یک بوده که رشد زیادی نسبت به سالهای پیش از این داشته است.

محرر تصریح کرد: سالهای قبل، میزان خرید برگ سبز درجه یک بسیار کمتر از این بود و حتی در سالهایی به 14، 10 و 7 درصد رسیده بود اما در سالهای اخیر و به خصوص سال گذشته، شرایط بهتری در تولید کیفی برگ سبز چای بوجود آمد و هم اکنون هم برداشت کیفی برگ سبز رشد بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه میزان خرید برگ سبزدرجه یک بازهم افزایش می یابد، گفت: تاکنون از میزان کل خرید 63 درصد برگ سبز درجه یک بوده است و پیش بینی می شود که تا پایان مهرماه این رقم افزایش یافته و به بیش از 25 درصد از کل خرید برگ سبز چای برسد.

محرر با اشاره به تولید کیفی چای، افزود: هرساله برگ سبز چای با کیفیت بیشتری همراه می شود و میزان برگ سبز درجه یک افزایش بیشتری پیدا می کند.