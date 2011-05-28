تقویت جایگاه روابط عمومیها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری ظهر شنبه در همایش مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان روابط عمومی، با بیان نمونه هایی از جایگاه ارزشمند روابط عمومی در ادارات و سازمان ها، این واحد را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دستگاه اجرایی عنوان کرد.

وی گفت: وجود ادارات، نهادها و سازمان ها، وابسته به ارتباطات است و هر مدیری بیشتر وقت خود را صرف برقراری ارتباط با دیگران می کند و برای ایجاد هماهنگی بین مردم و سازمان، وجود یک روابط عمومی کار آمد و موثر بسیار ضروری است.

وی، روابط عمومی را یکی از مهمترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان دانست.

فرماندار بندرگز در بر ضرورت هر چه بیشتر مسئولان و دستگاههای اجرایی به جایگاه و نقش روابط عمومی در ایجاد ارتباط دو سویه با مردم و ادارات بمنظور ارتقاء سطح تعامل و اعتماد متقابل میان این دو مجموعه تاکید کرد.



وی خاطرنشان کرد: تلاش برای تقویت جایگاه و افزایش اختیارات روابط عمومی ها از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

مسئول روابط عمومی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات فرمانداری بندرگز نیز در این همایش از زحمات و همکاری مسئولان روابط عمومی های ادارات و نهادهای شهرستان تقدیر و تشکر کرد.



محمد ابراهیم شربتی از روابط عمومی به عنوان هنر هشتم یاد کرد و گفت: کار در روابط عمومی را می توان سهل یا سخت و آسان تلقی کرد، به این صورت که اگر کسی بخواهد در روابط عمومی به خوبی و بر اساس اصول کار کند، کار سختی است و کسی که به این کار رغبت ندارد و وظایف خود را به درستی انجام ندهد، شغل آسانی تلقی خواهد شد.

وی ابتکار و خلاقیت را از کارهای ضروری هر روابط عمومی دانست و بر ضرورت اطلاعات گسترده اعضای روابط عمومی ها تاکید کرد.