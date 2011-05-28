زلایا امروز به هندوراس باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس با اعلام این خبر می نویسد : "مانوئل زلایا" که با کودتایی از قدرت کناره گذاشته و تبعید شد برای پایان دادن به بحران سیاسی دو ساله فقیرترین کشور قاره آمریکا بار دیگر به هندوراس باز می گردد.

بر اساس این گزارش، بازگشت زلایا راههای ورود مجدد هندوراس به جامعه جهانی را گسترده خواهد کرد.

گفته می شود که زلایا اواخر روز گذشته از جمهوری دومینیکن جایی که یک سال در آنجا در تبعید به سر می برد وارد نیکاراگوئه شده تا به کشورش بازگردد.

وی قرار است امروز به همراه "دانیل اورتگا" رئیس جمهوری نیکاراگوئه و "نیکلاس مادورو" وزیر امور خارجه ونزوئلا در پایتخت هندوراس حاضر شود و سخنرانی کند.



بازگشت زلایا به کشور در حالی است که دولت کودتا در هندوراس هرگز از سوی کشورهای آمریکایی به رسمیت شناخته نشده و این کشورها از آن زمان تاکنون حامی بازگشت زلایا بوده اند.

زلایا کودتای نظامی علیه خود را طرح آمریکایی توصیف کرده بود.