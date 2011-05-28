به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، استور کورپس سازمان ملی حفظ واشتراک تاریخ شفاهی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی هر هفته میلیونها نفر به پخش برنامه های این سازمان که از رادیو ملی پخش می شود گوش می دهند.

این پروژه با عنوان " ایمان من، صدای من" فرصتی برای ارتقای صدای مسلمانان آمریکایی در این کشور است که از اوایل ماه ژوئیه در شیکاگو آغاز می شود. این برنامه می تواند فرصتی برای مسلمانان آمریکایی باشد تا تنوع درحال رشد این کشور تصدیق شود.

ضبط این برنامه موضوعات مختلفی را شامل می شود که براساس زندگی مسلمانان آمریکایی تعریف شده و به مخاطب فرصتی برای گوش کردن به این روایات شخصی که میان مسلمانان و در سراسر کشور فراهم می کند.

این برنامه به صورت مصاحبه هایی میان دو نفر انجام می شود که یکدیگر را می شناسند و به یکدیگر اهمیت می دهند. در پایان این ضبط 40 دقیقه ای هرکدام یک نسخه از مصاحبه خود دریافت کرده و نسخه دوم در کتابخانه کنگره آرشیو می شود. پروژه "ایمان من صدای من" ویدئوی این مصاحبه ها را در پایگاه اینترنتی خود قرار خواهد داد.

هریس احمد از اعضای این پروژه اظهار داشت: روایت داستان راهی قدرتمند برای شکستن موانع و تقویت ارتباطهای میان افراد است. اکنون نوبت به مسلمانان رسیده تا داستانهای خود را به این برنامه اضافه کنند و درکنار سایر خانواده های آمریکایی قرار گیرند. مردم نیز با گوش کردن به این روایتها درمی یابند که مسلمانان نیز شبیه آنها بوده و همه به نوعی بایکدیگر مرتبط هستند.

این پروژه می تواند به آموزش جامعه غیر مسلمانان درباره اسلام و ارائه چهره حقیقی مسلمانان آمریکایی با استفاده از رسانه اجتماعی، روابط رسانه ای و تولید چند رسانه ای کمک کند.

سازمان استوری کورپس از سال 2003 تا کنون بیش از 30 هزار مصاحبه با بیش از 60 هزار نفر انجام داده است.

جمعیت مسلمانان آمریکایی که بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده از زمان حملات یازدهم سپتامبر نسبت با فرسایش حقوق مدنی خود رو به رو شده اند چرا که در این کشور ستادهای بسیاری برای تیره و تار کردن دین اسلام فعال هستند.