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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

در پاسخ به مهر عنوان شد:

بررسی ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات قضایی/ توضیح در مورد پیامک صیغه ای

بررسی ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات قضایی/ توضیح در مورد پیامک صیغه ای

معاون قوه قضائیه از ارائه پیشنهادی خبر داد که در صورت تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه دفاتر پیشخوان خدمات قضایی در سراسر کشور فعال شده که موجب کاهش ورودیها و مراجعات به دادگستریها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چندی پیش گروهی از دفترداران ثبت ازدواج و طلاق به جهت عدم افزایش نرخ تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در مقابل دفتر شما تجمع کرده بودند، گفت: 6 سال بود که تعرفه ازدواج و طلاق ثابت بود که ما در سال 90 نرخ 45 هزار تومان را تا 70 هزار تومان افزایش دادیم ولی دفترداران درخواست افزایش 130 هزار تومانی داشتند که مورد قبول ما واقع نشد.

رئیس سازما ثبت اسناد کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد شایعاتی مبنی بر ارسال پیامکهای صیغه ای و همچنین همسریابی در برخی دفترخانه ها گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر ارسال پیامک صیغه ای ارائه نشده ولی با تمامی متخلفان برخورد می شود.

وی افزود: در سال گذشته 20 هزار و 537 بازرسی انجام شد که یک هزار و 946 نفر به عنوان متخلف تحت پیگرد قانونی و برخورد انتظامی قرار گرفتند و بسیاری از دفترخانه ها هم تعلیق فعالیت شدند که برخی از این دفترخانه ها اقدام به همسریابی کرده و شان کار را پایین آورده بودند.

رئیس سازمان ثبت اسناد با ارائه آمارهایی از ثبت طرحها و اختراعات و معاملات کشور گفت: در سال 87 ، 16 هزار معامله، در سال 88 بیش از 18 هزار معامله و در سال 89 حدود 22 هزار معامله و قرارداد در کشور ثبت شده است. همچنین در سال 87 حدود 85 هزار شرکت و در سال 88 بیش از 86 هزار و در سال 89 حدود 89 هزار شرکت در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده است.

تویسرکانی از کاهش 50 درصدی ثبت اختراعات نسبت به سه سال گذشته خبر داد و افزود: در سال 87، 10 هزار و 346  اختراع، در سال 88 حدود 6 هزار و 100 اختراع و در سال گذشته 5 هزار و 282 اختراع ثبت شده همچنین در سال 87 ، 52 شرکت در سال 88 ، 45 شرکت و در سال 89 ، 52 شرکت ثبت شده است.

کد مطلب 1322370

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