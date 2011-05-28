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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

طی سال جاری/

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در کرمان کشف شد

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی کرمان گفت: در طرح مبارزه با کالاهای گمرکی و قاچاق در کرمان 30 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد.

سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری در طرح مبارزه با کالاهای گمرکی و قاچاق  ارزش کالاهای کشف شده بیش از 30 میلیارد ریال است که در این راستا 42 قاچاقچی دستگیر شدند.

سرهنگ پور رضا قلی ضمن بیان اینکه طرح مذکور با مدیریت ادارات مبارزه با کالا و ارز پلیس آگاهی و همچنین ماموران نیروی انظامی اجرا می شود اظهار داشت: قاچاق کالا باعث اختلال در چرخه کارآفرینی می شود.

وی گفت: با اجرای این طرح به موفقیت هایی در برخورد با قاچاقچیان دست یافتیم که می توان به کشف انواع پوشاک، دخانیات، لوازم صوتی و تصویری، لوازم آرایشی، موتور سیکلت، تجهیزات راهسازی که بدون مجوز وارد استان شده بودند اشاره کرد.

این مسئول با بیان اینکه اجرای طرح مذکور مستلزم عزم جدی و مشارکت همگانی است عنوان داشت: قاچاق کالا ضمن ضربه زدن به اقتصاد کشور و صنعت تولید داخلی، بیکاری را افزایش داده و منافع کشورهای خارجی صادر کننده چنین کالاهایی را تامین می کند.

کد مطلب 1322372

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