به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سوارکاری استان قم به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و با شرکت برترین سوارکاران شهر قم و همچنین سوارکارانی از باشگاه های مختلف سطح استان غروب جمعه در پیست سوارکاری باشگاه ماهان برگزار شد.



در این پیکارها که با استقبال کم نظیر علاقمندان به رشته سوارکاری در حضور مسئولان شهر به شکلی زیبا و با شکوه برگزار شد، سوارکاران مدعی کسب مقام های برتر در رشته پرش با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر معرفی شدند.



رقابت در دو بخش حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای



سوارکاران شرکت کننده در این رقابت‌ها در دو بخش آماتور و حرفه‌ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان با حضور مسئولان تربیت بدنی و هیئت سوارکاری استان قم از سوارکاران برتر هر دو بخش تجلیل و به آنها هدایایی به رسم یادبود اهداء شد.



قهرمانی یزدی در بین سوارکاران نیمه حرفه‌ای



در پایان این رقابت‌ها در بخش اسب‌های نیمه حرفه‌ای، عنوان قهرمانی به سوارکاری از باشگاه ماهان به سوارکاری رضا یزدی رسید، ضمن اینکه در این یک سوارکار خانم یعنی مقدم از باشگاه ماهان توانست عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.



با این حال رقابت های بخش نیمه حرفه آی یا آماتورها از سطح کیفی و جذابیت بسیار بالایی برخوردار بود و در حالی که علی افضلی از باشگاه سوارکاری پویا توانست عنوان سوم را به دست بیاورد، تمام آنهایی که در محل برگزاری مسابقات بودند از تماشای آن لذت بردند.



قهرمانی مرد اول سوارکاری قم در بین سوارکاران حرفه‌ای



در ادامه این مسابقات تماشاگران حاضر در باشگاه سوارکاری ماهان قم شاهد رقابت نزدیک، دیدنی و جذاب سوارکاران حرفه‌ای استان قم بودند تا تلاش شرکت کنندگان در این دوره از رقابت‌های پرش با اسب جام آزادسازی خرمشهر برای کسب مقام های برتر را تماشا کنند.



در پایان رقابت سوارکاران حرفه ای، محسن کبیری مرد اول سوارکاری قم در یکی دو سال اخیر بار دیگر توانست توانایی های خود را به رخ کشیده و بالاتر از سایر شرکت کنندگان به عنوان سوارکار باشگاه ماهان قم عنوان نخست و مقام قهرمانی را به دست بیاورد.



در ادامه بعد از محسن کبیری سوارکار باشگاه ماهان که قهرمان بخش حرفه‌ای‌ها شد، مهران حمزه از باشگاه سوارکاری چابک قم موفق به کسب عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی شد و در نهایت امیرحسین دارابی از باشگاه سوارکاری امید به مقام سوم دست یافت.